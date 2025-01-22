DIERDORF – Gebäudebrand in der Urbacher Straße in Dierdorf

Am Morgen des 1. Augusts wurde die Feuerwehr Dierdorf gegen 5.40 Uhr zu einer unklaren Rauchentwicklung aus einem Gebäude in der Urbacher Straße in Dierdorf gerufen. Eine Nachbarin hatte das Piepsen von Rauchmeldern wahrgenommen und den Notruf gewählt. Die zuerst eintreffenden Kräfte fanden einen größeren Brand im Erdgeschoss des Hauses vor. Daraufhin wurde Vollalarm für alle Wehren der Verbandsgemeinde Dierdorf ausgelöst. Die Einheit Kleinmaischeid bezog Position im Feuerwehrhaus und stellte den Grundschutz sicher.

Vor Ort wurde direkt ein Innenlöschangriff mit drei C-Rohren vorgenommen, der schnell Wirkung zeigte. Der Angriff erfolgte sowohl von der Urbacher Straße, als auch von der Ziegeleistraße aus. Das Gebäude war sehr stark verraucht, was die Sicht und das Arbeiten der Atemschutzträger sehr erschwerte. Nach rund einer Stunde war das Feuer unter Kontrolle. Verletzte waren nicht zu beklagen. Der Regelrettungsdienst wurde durch die DRK-Einheit Dierdorf mit vier Kräften abgelöst. Das Gebäude war derzeit nicht bewohnt.

Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis 8.30 Uhr hin, da Möbel und Verkleidungen aus der Wohnung gebracht und im Garten abgelöscht werden mussten. Bürgermeister Manuel Seiler war vor Ort und machte sich ein Bild von der Lage. Im Einsatz waren gut 50 Kräfte der Feuerwehr. Die Polizei Straßenhaus war ebenso anwesend. Sie versiegelte das Gebäude. Die Brandermittler werden ihre Arbeit aufnehmen und versuchen, die Ursache des Feuers zu erkunden. Über die Höhe der Schäden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Fotos: Feuerwehr Dierdorf/Wolfgang Tischler