WISSEN – Jugendchor erfreut die Bewohner des Wissener Seniorenheims „St. Hildegard“

Seit fast 35 Jahren erfreut ein Jugendchor die Bewohner des Wissener Seniorenheims „St. Hildegard“ stets an Heiligabend mit festlichen Liedern. Und jedes Mal warten die Bewohner auf den Fluren sehnsüchtig auf die Sängerinnen und Sänger. Am Mittwoch war es wieder soweit. Auf einer der Etagen stimmte man sich mit „Fröhliche Weihnacht überall“ ein. Der etwa 30-köpfige Spontanchor hatte noch das Krippenspiel in der Pfarrkirche „St. Katharina“ in Schönstein begleitet und sich dann auf den Weg nach Wissen gemacht. Viele Mitglieder sind seit langer Zeit dabei und stets kommen auch neue Sänger dazu. Diesmal hatte man auffallend viele Kinder, meistens die eigenen dabei. Das jüngste war kaum ein Jahr alt. Leiterin Simone Bröhl stimmte wie immer mit ihrem Keyboard die einzelnen Stücke an, die Kinder Mara Wittershagen und Sarina Bröhl fielen mit Querflöte und Geige ein. Es erklangen die schönen alten Weihnachtslieder wie „Stille Nacht“, „Oh du fröhliche“, „Stern über Bethlehem“ oder „Leise rieselt der Schnee“. Die Zuhörer lauschten ergriffen und fühlten sich sicherlich an vergangene Zeiten erinnert: „Die jungen Leute machen uns am Tag vor Weihnachten eine große Freude!“, so eine der älteren Zuhörerinnen. Aber auch für die Sängerinnen und Sänger gehört der Auftritt im „St. Hildegard“ längst zu einem liebgewonnenen Ritual an Heiligabend. Für einige von Ihnen ist es sogar Grund genug, sich wieder einmal in der Heimat sehen und vor allem hören zu lassen. Im Namen von Bewohnern und Verwaltung bedankte sich Beate Rödder vom Sozialdienst am Schluss bei allen, die hier gerade so engagiert und besinnlich auf die Weihnachtszeit eingestimmt haben: „Schöne Feiertage und ein glückliches Neues Jahr!“. Diesmal stand sogar eine besondere Überraschung auf dem Programm. Auf der Rasenfläche vor dem Balkon der Einrichtung präsentierte Rebecca Rödder den Bewohnern eine Feuershow der Spitzenklasse. Auch ihr galt starker Beifall. Weiterhin hatten sich kurz vor Weihnachten zur Freude der Hildegardianer die Wissener Feuerwehrkapelle und der Chor TonArt angesagt. (bt) Fotos: Bernhard Theis