KOBLENZ – Sportlerehrung des LVRR im Haus des Sports in Koblenz – Friedhelm Adorf brillierte auch im Sportjahr 2025 mit zahlreichen Titeln

Der neu fusionierte Leichtathletikverband Rheinland- Rheinhessen (LVRR) hatte erstmals sechzig Seniorensportler/innen aus beiden Verbänden in das Haus des Sports nach Koblenz eingeladen, um die besten Masters Athleten des Sportjahres 2025 zu ehren. Unter den Anwesenden befanden sich mit Corinna Tentrup-Tiedje (Vizepräsidentin LVRR), Klaus Lotz (Präsident LVVR) und Klaus-Dieter Welker (Vizepräsident Sport LVRR) auch die Führungsspitze des neuen Verbandes! Die Leistungen der Athleten wurden wieder einmal vom NTV-Nachrichtenmoderator Daniel Schüler kenntnisreich und mit viel Sachverstand moderiert. Dabei entlockte der ehemalige Topsprinter des TUS Dierdorf (100 m Bestzeit 10,9 Sekunden), den Athleten in kleinen Interviews viele Infos über ihre Wettkampferlebnisse, ihren Trainingsalltag und ihre weiteren Ziele!

Unter den zu Ehrenden befand sich mit Friedhelm Adorf (LG Rhein-Wied/ASG Altenkirchen), der Top Masters Athlet des Abends, der in diesem Jahr bei Deutschen- Europa- und Weltmeisterschaften in Stadion und Halle nochmal richtig zugeschlagen hatte. Bei den Hallenweltmeisterschaften, die im März in Florida/USA ausgetragen wurden, holte Adorf 1X Gold, 2x Silber und 1x Bronze. Den Vogel schoss Adorf, der in der Altersklasse M80 startet, dann jedoch bei der Masters EM in Madeira ab, wo er gleich sechs Titel abräumte! Zunächst lief er die 400 m in 75,41 Sekunden. Es folgte der 100 m Lauf in 15,01 Sekunden. Danach folgte der 200 m Lauf in 30,15 Sekunden. Im Vorlauf lief er mit 30,02 Sekunden einen neuen Europarekord! Außerdem folgten noch die EM -Titel und Goldmedaillen in den Staffeln über 4×100 m, 4×400 m und 4×400 m Mixed. Außerdem gewann Adorf bei Deutschen Meisterschaften in Halle und Stadion noch folgende Medaillen und Titel: Deutsche Hallenmeisterschaften in Frankfurt: Gold über 400 m und Silber über 60 m. Deutsche Meisterschaften in Gotha: Gold über 100 m, 200 m und 400 m

Mit Gutscheinen und Geschenken des LVRR-Partners „Bitburger 0,0%“ wurde der Leistung der Athletinnen und Athleten Anerkennung gezollt. Die Urkunden und Preise wurden von der LVVR-Vizepräsidentin Corinna Tentrup-Tiedje und dem LVRR-Vizepräsidenten Sport, Klaus-Dieter Welker übergeben. -Dietrich Rockenfeller- Fotos von Dietrich Rockenfeller