WALDBREITBACH – 4. Weihnachtsbaumwerfen am 31. Januar 2026! – Abschlussveranstaltung im Weihnachtsdorf Waldbreitbach

Die Organisatoren von VfL und FC Waldbreitbach laden zum 4. Weihnachtsbaumwerfen am 31. Januar 2026 ein. Als letzte Veranstaltung der Weihnachtsdorfsaison 2025-26 findet wieder der spaßbetonte sportliche Werferdreikampf statt.

Die Teilnehmerhöchstzahl beträgt je 45 bei Kindern und Jugendlichen und 60 bei Erwachsenen. Man kann sich bis spätestens 28. Januar dazu anmelden.

Bei der letzten Austragung wurden bei Männern und Frauen neue Bestmarken erzielt. Toni Kolbe vom Team „Die Zahnfeen“ errichte im Dreikampf aus Weit-, Dreh- und Hochwurf 27,76 m. Margret Klein-Raber vom Team „Saarlandwerferinnen“ hält bei den Frauen die Bestmarke mit einer Gesamtleistung von 20,42 m.

Für den Großteil der Teilnehmer steht allerdings der Spaß im Vordergrund. Sie müssen eine etwa 1,50 Meter große Fichte wie einen Speer werfen, wie einen Hammer schleudern und an der Stabhochsprunganlage über die Latte bugsieren, wobei sie die Einstiegshöhe selbst festlegen dürfen. Die Einzelwerte werden addiert und wer auf den größten Gesamtwert kommt ist Sieger. Kinder machen mit einem kleineren Baum nur den Weitwurf. Den Teilnehmern wird empfohlen, Arbeitshandschuhe zu tragen. Die Wettkämpfe finden auf der Multifunktionsfläche der Waldbreitbacher Sportanlagen, Jahnstraße 1, statt.

Der Zeitplan für die drei Wettbewerbe ist altersmäßig gestaffelt:

11.00 Uhr: Kinder U12 (nur Weitwurf)

11.30 Uhr: Jugend U18 (Dreikampf)

13.00 Uhr: Erwachsene (Dreikampf)

Die Einzelwertung erfolgt in jedem Wettbewerb für männlich/weiblich getrennt. Sieger bzw. Siegerin ist, wer nach Bewältigung aller 3 Disziplinen die höchste Gesamtleistung erbracht hat. Für die Teamwertung (Erwachsene, männlich/weiblich getrennt) werden die jeweils 3 besten Plätze eines Teams addiert.

Für die fünf Erstplatzierten jeden Wettbewerbs sind Urkunden, Medaillen und Sachpreise ausgelobt und für die drei erstplatzierten Teams (männlich/weiblich) Pokale. Die Siegerehrung findet unmittelbar nach dem Wettkampf vor Ort statt.

Online-Anmeldungen sind bis Mittwoch, 28.01.2026 möglich, sofern das Teilnehmerlimit nicht schon früher erreicht ist. Alle Informationen und das Anmeldeformular findet man unter www.baumwerfen.de.