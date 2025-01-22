WISSEN – Jahrmarkt Wissen e.V. blickt trotz schwieriger Bedingungen optimistisch nach vorn

Bei der Mitgliederversammlung des Jahrmarkt Wissen e.V. am 4. Mai 2026 im Jahrmarktshaus in Wissen hat der Verein auf ein herausforderndes Jahr 2025 zurückgeblickt. Trotz schwieriger Wetterbedingungen beim 56. Jahrmarkt konnte erneut ein wichtiges Hilfsprojekt unterstützt werden. Gleichzeitig laufen die Vorbereitungen für den Jahrmarkt 2026 bereits auf Hochtouren.

Zur Versammlung kamen 18 stimmberechtigte Mitglieder zusammen. Vorsitzender Johannes Bender begrüßte die Teilnehmer und stellte die Beschlussfähigkeit fest. Die Protokollführung übernahm Gabriele Wertgen.

In seinem Tätigkeitsbericht erinnerte Johannes Bender an die intensive Vorbereitung und Durchführung des Jahrmarktes 2025. In zahlreichen wöchentlichen Treffen sei die Organisation des Marktes abgestimmt worden. Er bedankte sich für die intensive Mitarbeit aller ehrenamtlicher Helfer. Aus zwei eingereichten Projektanträgen habe man sich mehrheitlich für ein Projekt von Don Bosco Mondo e.V. entschieden. Unterstützt wird die Verbesserung der Ernährungs- und Versorgungssituation an einem Sozialzentrum der Salesianer in Barranquilla in Kolumbien.

Schatzmeister Franziska Sauer und Sebastian Hendriks berichteten von finanziellen Herausforderungen im vergangenen Jahr. Auf Grund der extrem schlechten Wetterverhältnisse an beiden Veranstaltungstagen seien sowohl die Spendeneinnahmen als auch die Umsätze des Marktes deutlich hinter den Vorjahren zurückgeblieben. Gleichzeitig seien die Kosten für die Durchführung des Jahrmarktes weiter gestiegen. Dennoch konnte inzwischen die Spendensumme von 80.000 Euro an den Projektpartner überwiesen werden, damit die Arbeiten in Kolumbien beginnen können.

Die Kassenprüfer Reinhold Stock und Andreas Brucherseifer-Escher bescheinigten beiden Schatzmeistern eine einwandfreie und vollständig dokumentierte Kontenführung. Im Anschluss entlasteten die Mitglieder Vorstand und Schatzmeister einstimmig bei vier Enthaltungen.

Mit Blick auf den kommenden 57. Jahrmarkt gab Johannes Bender einen Überblick über die aktuellen Planungen. Der Jahrmarkt 2026 soll am 26. und 27. September 2026 stattfinden. Bereits vorgestellt wurden mehrere mögliche Förderprojekte. Über das Projekt für 2026 soll im Juni entschieden werden.

Weiterhin beschäftigt den Verein die Suche nach geeigneten Veranstaltungsflächen, da der Rathausvorplatz in diesem Jahr nicht zur Verfügung steht. Als Alternativen werden derzeit verschiedene Flächen in der Stadtmitte geprüft. Erste Gespräche mit der Stadt hätten bereits stattgefunden.

Zudem machen steigende Kosten für Security, Müllentsorgung, Zelte, Bühne, Versicherungen und Lebensmittel dem Verein zu schaffen. Deshalb soll in weiteren Treffen des Vereins überlegt werden, wie diese Herausforderungen gelöst werden könnte. Text: Julia Bender, Jahrmarkt Wissen e.V.