HASSLOCH – Nachruf zum Tod von Hans Reimer

Mit großer Bestürzung und tiefer Trauer nehmen wir Abschied von Hans Reimer, der am 29. April 2026 plötzlich und unerwartet verstorben ist.

Hans Reimer war über viele Jahre hinweg ein verlässlicher und geschätzter Wegbegleiter unseres Fördervereins Kolokani. Zehn Jahre lang führte er das Amt des Kassierers mit großer Sorgfalt, Verantwortungsbewusstsein und außergewöhnlicher Zuverlässigkeit aus. Mit seinem Engagement und seiner besonnenen Art trug er wesentlich zur erfolgreichen Entwicklung unseres Vereins bei.

Während seiner Amtszeit konnte unser bislang größtes Projekt verwirklicht werden: die Gesundheitsstation in Doubala im Westen Malis. Hans Reimer begleitete dieses Vorhaben mit großem Einsatz und behielt auch bei umfangreichen organisatorischen und finanziellen Aufgaben stets den Überblick.

Die Zusammenarbeit mit ihm war geprägt von Vertrauen, Sachlichkeit und gegenseitigem Respekt. Seine ruhige und freundliche Art machte ihn zu einem Menschen, der geschätzt wurde.

Mit Hans Reimer verlieren wir einen engagierten Mitstreiter. Wir sind ihm für alles, was er für unseren Verein geleistet hat, von Herzen dankbar und werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

In stillem Gedenken für den Förderverein Kolokani, Gerold Mehrmann, Vorsitzender