KREIS NEUWIED – Vier verdiente Ehrenamtler erhalten die Ehrennadel vom Land Rheinland-Pfalz

Im einem Festlichen Rahmen im Schmuckkästchen des Kreises Neuwied dem Festsaal des Roentgen-Museums erhielten am 8 Mai Inge Horn, Anette Wagner, Erwin Hoffmann und Dr. Stumpf den Ehrenpreis in Vertretung es Ministerpräsidenten von Landrat Hallerbach überreicht.

Als erste wurde die 85-jährige Inge Horn aus Ehlscheid mit der Nadel, einer Urkunde, Blumen und Sachgeschenken überrascht. Frau Horn in ihrer Gemeinde allen bekannt, setzt sich seit Jahrzehnten schon für den ehemaligen Kurort Ehlscheid ein. Gestaltete Dorffeste, führte Wandergruppen, bereicherte Gesprächskreise, macht Kirchenführungen und gilt als äußerst gute Informantin in der der Gemeinde. Zur 700 Jahrfeier erstellte sie eine Dorfchronik. Als Ehlscheider Kind verbrachte sie die letzten Kriegsjahre und den Aufschwung zum Kurort in ihrem Heimatort und ist politisch und kulturell immer interessiert gewesen. Das macht sie so besonders, wie Landrat Hallerbach in seiner Begrüßungsrede vermerkte.

Besonders sind auch die Verdienste der 1962 geborenen Anette Wagner aus Dürrholz Daufenbach. Die gelernte Krankenschwester war zwei Jahrzehnte Bürgermeisterin und hat in der Zeit viel für ihre Gemeinde bewirken können. Der alljährliche Neujahrsempfang; Bürgertreff, Weihnachtsmarkt und Seniorenfeiern wurden initiiert und eine erfolge Teilnahme bei „Unser Dorf“ hat Zukunft. Arbeitsgruppen Natur und Umweltschutz Rad und Wanderwege und vielfältige Unterstützung heimischer Vereine sowie die Erstehung eines Industriegebietes sind in ihrer Amtszeit wesentliche Aktivitäten gewesen. 20 Jahre Bürgermeisterin haben viele Spuren im Puderbacherland hinterlassen. Das erwähnte auch der neue Verbandsbürgermeister Sven Schür der sich bei der Preisträgerin in seiner Rede nach der Verleihung bedankte.

Das Puderbacherland scheint eine Keimzelle des Ehrenamtes zu sein. Denn der Dritte im Bunde kommt auch aus der Gegend. Der 1953 geborenen Ruheständler Erwin Hoffmann aus Raubach ist seit 1994 Mitglied im Gemeinderat sowie Sport, Sozial und Kulturausschüssen. Bei den Freien Wählern engagiert, ist er hilfsbereit, zuverlässig und in seinem Umfeld außerordentlich geschätzt, hatte es in dem Vorschlag von seinem Patenkind Kerstin Schwanbeck geheißen. Der Schützenverein verdankt ihm vieles und als Koordinator des Bürgerfahrdienst ermöglicht er vielen Senioren am gesellschaftlichen Leben Teil zunehmen.

Als letztes nach einem Musikbeitrag von Ruth Zimmermann und ihrem Trio bekam Dr. Thomas Stumpf seine Auszeichnung. Der 72-jährige pensionierte leitende Regierungsdirektor und Anwalt hatte sich in den letzten Jahren als sachkundiger Bürger im Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde verdient gemacht. Seit 2019 ist er Fraktionsvorsitzender der SPD im Asbacher Gemeinderat. Zahlreihe Projekte in Windhagen, wie, Bürger beurteilen ihr Wohnviertel, Kinderkultur, Brotbacken mit Kindern und Wanderungen sind auf ihn zurückzuführen. Dafür bedankte sich auch der Asbacher Verbandsbürgermeister Michael Christ am Ende der Veranstaltung. Noch etwas Musik vom Zimmermanntrio und die üblichen gemeinschaftlichen Fotos neben Röntgenmöbeln und Kinzinguhren schlossen die Veranstaltung ab. Dann konnte unten im Foyer bei Fingerfood und Leutesdorfer Wein weitergefeiert werden. (mabe) Fotos: Marlies Becker