BACHENBERG – Verkehrsunfall auf der K 37 bei Bachenberg

Montag, (11.05.26) wurden zahlreiche Rettungskräfte um 16:41 Uhr von der Integrierten Leitstelle Montabaur zu einem Verkehrsunfall auf die K 37 zwischen den Ortsgemeinden Bachenberg und Hilgenroth alarmiert. Die Alarmierung lautete auf Verkehrsunfall mit vier eingeschlossenen Personen. Vor Ort zeigte das Lagebild einen Alleinunfall mit einem vollbesetzten PKW. Augenzeugen berichteten, dass das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkam und aufgrund eines Seitengrabens auf die Fahrerseite kippte. Zwei Personen konnten von Ersthelfern aus dem Fahrzeug befreit werden. Zwei weitere Insassen wurden durch die Feuerwehr patientenorientiert aus dem Fahrzeug gerettet. Hierzu wurde der Unfallwagen zunächst stabilisiert und das Dach seitlich abgetrennt. Es befanden sich mehrere Rettungswagen, ein Notarzt und ein Rettungshubschrauber im Einsatz, um die Verletzten zu versorgen. Die Feuerwehr unterstütze neben der technischen Rettung die Polizei Altenkirchen bei der Absicherung der Unfallstelle und stellte unter anderem den Brandschutz am Unfallfahrzeug sicher. Im Einsatz waren die Einheiten Altenkirchen, Neitersen, der VG-Wehrleiter und die Feuerwehreinsatzzentrale Altenkirchen mit insgesamt 30 Kräften. Die Bundesstraße war für rund eine Stunde gesperrt. (aw) FFW AKFF