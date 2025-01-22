ALTENKIRCHEN – Haus Felsenkeller bietet vertiefenden Selbstverteidigungskurs für Frauen an

Nachdem bei früheren Kursen zur Selbstverteidigung für Frauen im März schnell klar wurde, dass die Teilnehmerinnen ihr Wissen und Können gerne weiterentwickeln und festigen wollen, hat das Team vom Bildungsbüro im Haus Felsenkeller schnell und bedarfsorientiert den nächsten Kurs zum Thema geplant. Am 7. und 21 Juni, von 16 bis 18 Uhr, wird ein kurzer, aber intensiver Kurs angeboten. Es sind alle Frauen, unabhängig von Alter, Kondition oder Erfahrung, dazu eingeladen teilzunehmen.

Selbstverteidigung meint die Vermeidung und die Abwehr von Angriffen auf die seelische oder körperliche Unversehrtheit eines Menschen. Im Leben kommt es nur sehr selten zu Situationen, in denen wir uns körperlich verteidigen müssen. Ein selbstbewusstes Auftreten und klar definierte Grenzen können zusätzlich helfen die Wahrscheinlichkeit einer solche Situation zu verringern. Um dieses Selbstbewusstsein aufzubauen, lernen wir uns effizient zu verteidigen. Und damit auch unser Selbstvertrauen zu stärken. Welche Techniken dafür zu lernen sind, wird hier in einem geschützten Rahmen vermittelt und erprobt. Selbstverteidigung erfordert keine komplizierten Techniken, sondern einen klaren Blick und ein sicheres Ziel. Die Gebühr beträgt 100 €. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.