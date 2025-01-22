ARZFELD – Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 82-jähriger Person

Seit dem 11.05.2026 wird der 82 Jahre alte Mark Strengers vermisst. Strengers besuchte Freunde aus Arzfeld und verließ deren Wohnung in den Abendstunden, um einen Spaziergang zu unternehmen. Er ist seitdem nicht zurückgekehrt. Aktuell laufen umfangreiche Suchmaßnahmen rund um die Ortslage Arzfeld.

Herr Strengers wird wie folgt beschrieben: – Schlanke Figur – ca. 1,65 Meter groß – Brillenträger – kein Bart – dünne dunkelblaue Jacke ohne Kapuze – darunter blaues T-Shirt + langes Hemd blau – graue Jeans – braune schuhe + weiße Socken – dunkelrote Mütze. Wer hat die Person gesehen und kann Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Prüm, Tel.: 06551-9420, entgegen. Foto: http://presseportal.de/blaulicht/pm/117697/6273450. Quelle: Polizei