NEUWIED – SPD-Fraktion begrüßt kostenfreien Busverkehr zur Heddesdorfer Pfingstkirmes und samstags im gesamten Stadtgebiet

Die SPD-Stadtratsfraktion Neuwied begrüßt ausdrücklich die Entscheidung, die Heddesdorfer Pfingstkirmes künftig an allen Veranstaltungstagen mit kostenfreiem Busverkehr zu begleiten. Gleichzeitig bewertet die Fraktion auch den nun beschlossenen kostenlosen Busverkehr an jedem Samstag im gesamten Stadtgebiet als wichtigen Schritt für mehr Mobilität, Entlastung und Klimaschutz in Neuwied.

Der Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion, Sven Lefkowitz, erinnert in diesem Zusammenhang an die Beratungen im Stadtrat vom 13.11.2025. Damals habe es Ergänzungen und Vorschläge sowohl von Ich tu’s als auch der SPD gegeben, die schließlich in einen gemeinsamen Beschluss mündeten.

„Für die SPD war es von Beginn an wichtig, die Heddesdorfer Pfingstkirmes in die Entwicklung des Konzeptes einzubeziehen. Gerade aufgrund der enormen Besucherzahlen und der hohen Verkehrsbelastung im Stadtteil war das aus unserer Sicht nur folgerichtig“, erklärt Lefkowitz.

Die SPD hatte sich im Rahmen der Beratungen insbesondere für drei Punkte eingesetzt: die Aufnahme der Heddesdorfer Pfingstkirmes in den kostenfreien Busverkehr, eine konkrete Kostenermittlung mit Vorlage im Haushaltsausschuss sowie die Planung und Kostenermittlung eines digitalen beziehungsweise analogen Parkleitsystems. Diese Punkte fanden sich schließlich auch im gemeinsamen Beschluss wieder.

Umso größer sei jedoch zunächst die Ernüchterung im Haushaltsausschuss gewesen. „Wir mussten feststellen, dass zwar verschiedene Ergänzungen übernommen wurden, die Heddesdorfer Pfingstkirmes jedoch aus dem kostenfreien Busverkehr herausgenommen worden war – und das ausgerechnet im Jahr der Jubiläumskirmes, bei der nochmals deutlich mehr Besucherinnen und Besucher als die ohnehin durchschnittlich rund 100.000 Gäste erwartet werden“, so Lefkowitz weiter.

Gerade aus Sicht der Menschen in Heddesdorf sei die Verkehrsbelastung während der Kirmestage seit Jahren enorm. Deshalb begrüße die SPD jede Maßnahme, die dazu beiträgt, den PKW-Verkehr zu reduzieren und den öffentlichen Nahverkehr attraktiver zu machen.

Die SPD-Fraktion hatte der damals „abgespeckten“ Vorlage dennoch zugestimmt, da sie insgesamt einen Fortschritt für die Bürgerinnen und Bürger sowie für Umwelt und Mobilität darstelle. Dazu zählt insbesondere der nun beschlossene kostenlose Busverkehr an jedem Samstag im gesamten Stadtgebiet. Bürgerinnen und Bürger können künftig samstags ohne Ticket unterwegs sein – ebenso bei Großveranstaltungen wie dem Currywurstfestival, dem Deichstadtfest, Markttagen und nun auch der Heddesdorfer Pfingstkirmes.

„Das ist ein spürbarer Mehrwert für viele Menschen in unserer Stadt. Kostenfreier Nahverkehr senkt Hürden, entlastet Anwohnerinnen und Anwohner und stärkt gleichzeitig die Innenstadt, Veranstaltungen sowie die Stadtteile“, erklärt Lefkowitz.

Die SPD-Fraktion zeigt sich erfreut, dass die Heddesdorfer Pfingstkirmes nun doch vollständig in das Konzept aufgenommen wurde und bedankt sich ausdrücklich bei der Verwaltung für die Umsetzung.

„Wir möchten alle Besucherinnen und Besucher ausdrücklich ermutigen, das Angebot der kostenlosen Busfahrten zur Pfingstkirmes zu nutzen. Das hilft nicht nur beim Parkdruck, sondern macht den Besuch auch unkomplizierter und entspannter“, so die SPD abschließend.