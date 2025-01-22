GEBHARDSHAIN – Neue Majestäten im Bezirksverband Marienstatt e.V. ermittelt

Am Samstag, den 09. Mai 2026 fand das Bezirksmajestätenschießen des Bezirksverbands Marienstatt e.V. der Schützenbruderschaften Schönstein, Friesenhagen, Selbach, Mudersbach, Niederfischbach, Gebhardshain und Birken-Honigsessen statt. Gastgeber war die Schützenbruderschaft Gebhardshain, welche durch hergerichtete Schießstände, einen atmosphärisch gemütlichen Minifestplatz auf dem hauseigenen Gelände und einem gastronomischen Bereich einen wertvollen Beitrag zu dem gelungenen Event leistete. Bezirksbundesmeister Jörg Gehrmann moderierte durch den Tag und wurde durch sein Bezirksvorstandsteam tatkräftig bei den Krönungen unterstützt.

Zugleich sorgte das sonnige Wetter für einen kurzweiligen Tag, da hierdurch viele Interessierte kamen und bis zum Ende bei netten Gesprächen und zum schießsportlichen Meinungsaustausch blieben. Auch kam die Jugend nicht zu knapp. Es wurde erstmalig ein Wettkampf im Fahnenschwenken durchgeführt, welches viele Neugierige anzog. Durch die Symbolik der Fahne sind die Fahnenschwenker in vielen Orten ein wichtiger Teil der Schützenjugend. Das Schwenken steht für den Kampf zwischen Gut und Böse, Reinheit und Beschmutzung. Die Berührung des Bodens beschmutzt die Fahne und schwächt hierdurch seinen Träger und seine Weggefährten. Das Fahnenschwenken ist Teil des Glaubens der Schützengemeinschaft und ein bildliches Gebet an Gott. Es ist Teil des Festumzuges und bietet die verschiedensten Choreographien. Ein regelmäßiges Training gehört für die Fahnenschwenker genauso dazu, wie die die Beteiligung an Festumzügen oder auch die Teilnahme an Wettkämpfen auf Bezirks-, Diözesan- und Bundesebene.

Nach Auslosung der Startplätze für die Schießwettkämpfe ging es mit einem „Gut Schuss“ sodann in die Wettbewerbe. Im Laufe des Nachmittags wurden die Bezirksmajestäten in den Kategorien Bambini, Schüler, Jungschützen und Senioren ermittelt.

Neue Bambiniprinzessin ist Anna Walkenbach von der St. Hub. Schützenbruderschaft Niederfischbach. Liah Wennemann, ebenfalls von der St. Hub. Schützenbruderschaft Niederfischbach, ist nun Schülerprinzessin. Bei der Jugendklasse setze sich Lea Seibert von der St. Hub. Schützenbruderschaft Selbach durch und ist somit neue Prinzessin. Die Wertung bei den Jugendklassen erfolgte durch das Schießen auf 10er Ringscheiben mit jeweils drei Schuss.

Der Titel des Königs wurde von der gastgebenden St. Seb. Bruderschaft Gebhardshain errungen. Oliver Schmidt erlegte den zähen Aar mit dem 140. Schuss aus dem Kleinkalibergewehr gegen frühen Abend.

Zum Kaiserschießen wurden 30 Meldungen verzeichnet. Hier wurde der Vogel mit dem 62. Schuss durch Oliver Bernhardt von der St. Hub. Schützenbruderschaft Selbach von der Stange geholt. Somit ist er neuer Bezirkskaiser.

Alle neuen Majestäten werden den Bezirksverband Marienstatt nun würdig vertreten und sind zugleich für das 84. Bundeskönigsschießen des Bundes der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften am Samstag, den 12. September 2026 im Rahmen des Bundesfestes in Damme (Diözesanverband Münster) startberechtigt.

Ein besonderer Dank galt den scheidenden Majestäten Bezirkskaiser Torben Heinz (Friesenhagen), Bezirkskönig Sebastian Jung (Niederfischbach), Bezirksprinzessin Jolina Simon (Birken-Honigsessen), Bezirksschülerprinz Jeremy Jakobse-Urwald (Selbach) und Bambiniprinzessin Laura Seibert (Selbach) sowie allen Helferinnen und Helfern der exzellenten Veranstaltung. Text und Fotos: Florian Jung