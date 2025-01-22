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SELBACH – Bezirksprinzessin und Bezirkskaiser stellt die St. Hubertus-Schützenbruderschaft Selbach

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SELBACH – Bezirksprinzessin und Bezirkskaiser stellt die St. Hubertus-Schützenbruderschaft Selbach

Riesenfreude bei der St. Hubertus-Schützenbruderschaft Selbach. Am Samstag, 9. Mai, konnte man beim hochklassig besetzten Bezirksmajestätenschießen des Verbands Marienstatt in Gebhardshain gleich zwei große Erfolge erzielen. So errang die amtierende Jungschützenkönigin Lea Seibert (mitte) den Titel der Bezirksprinzessin. Sie hatte 20 von 30 möglichen Ringen geholt. Damit kommt auch die Bezirksjugendfahne nach Selbach. Sie wird einen Ehrenplatz im Schützenhaus bekommen. Weiterhin gratulierte der Vorstand Oliver Bernhardt (3. von li.). Er darf sich ab sofort Bezirkskaiser nennen. Der Vogel war nach dem 46. Schuss des Selbachers gefallen. Es gab also am Sonntagnachmittag allerhand zu feiern.

Foto: Brudermeister Stephan Decker, Schießmeister Kevin Nau, Bezirkskaiser Oliver Bernhardt, Bezirksprinzessin Lea Seibert, Geschäftsführer und amtierender Schützenkönig Klaus Benterbusch sowie Jungschützenmeister/Stellv. Brudermeister Jürgen Pöttgen. (bt) Foto: Bernhard Theis

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