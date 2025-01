WISSEN – Hüttengaudi des Ski-Club Wissen mit DJ Wäschi

Der Ski-Club Wissen e.V. lädt am Samstag, den 15. Februar 2025, zur traditionellen Winterhütten Gaudi in die Brandeck-Hütte ein. Ab 19:00 Uhr erwartet die Gäste dort ein unvergesslicher Abend mit DJ Wäschi, der mit seinen internationalen Hits und Mixes das Almhütten-Feeling auf die Tanzfläche bringt.

Bereits zum zweiten Mal in Folge sorgt der beliebte DJ dafür, dass die Brandeck-Hütte in den Alpen von Wissen zur ultimativen Party-Location wird. Mit einer Mischung aus aktuellen Chart-Hits und legendären Klassikern verspricht er einen stimmungsvollen Start in die Skisaison und sorgt für beste Unterhaltung.

Natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt: In der urigen Hütte erwartet die Gäste eine Auswahl an erfrischenden Getränken und herzhaften Speisen. Ob nach einer ausgiebigen Piste oder als Après-Ski-Party, die Winterhütten Gaudi bietet die perfekte Gelegenheit, sich zu stärken und mit Freunden und Bekannten zu feiern.

„Wir freuen uns auf einen tollen Abend mit einem bunten Publikum, das für die richtige Stimmung sorgt“, so der Vorstand des Ski-Clubs Wissen. „Es ist immer wieder schön zu sehen, wie viele begeisterte Gäste in die Brandeck-Hütte kommen.“

Also, auf zum Einkehrschwung in die Brandeck-Hütte – der Ski-Club Wissen e.V. lädt alle herzlich ein, diesen besonderen Abend mit guter Musik, guten Freunden und bester Laune zu genießen.