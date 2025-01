BASSENHEIM – Sachbeschädigung an Fahrzeugen in Bassenheim

Samstagmorgen, 25. Januar 2025, wurden vermutlich im Zeitraum zwischen 03:00 und 04:00 Uhr, mehrere Fahrzeuge in Bassenheim durch Unbekannte beschädigt. Die angegangenen Fahrzeuge befanden sich im Karmelenbergerweg, im Altengärtenweg und in der von Oppenheimstraße. An den Fahrzeugen wurden die Seitenspiegel abgerissen oder abgetreten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Andernach (02632 – 9210) zu melden. Quelle: Polizei