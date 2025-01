NEUWIED – Bewegender Abschied vom langjährigen Marktkirchenpfarrer

In der Neuwieder Marktkirchen standen schon am frühen Morgen viele Menschen an um ins Kondolenzbuch einzuschreiben. Gegen Mittag kamen die ersten Trauergäste und Chorsänger. Die Kirche hatte sich bis auf den letzten Platz gefüllt, als mehr als 100 Sänger der Evangelischen Kirchengemeinden und dem Gospelchor ihre Stimmen erhoben.

Bischof i.R. Dr. Markus Dröge ein guter Freund aus Studientagen, der das Ehepaar Zupp vor 40 Jahren schon getraut hatte, zelebrierte nun auch die Trauerfeier. Sehr persönlich sprach er über seinen Freund aus Jugendtagen, von der Zeit beim CVJM in Trier von der Studienzeit in Tübingen und der späteren Zusammenarbeit in Koblenz. Sichtlich bewegt waren dann die 5 Menschen, die die Fürbitten hielten. Neuwieds Oberbürgermeister sprach von den Verdiensten des Verstorbenen für die Stadt und Dr. Susanne Dröge für die Freunde. Nach dem Segen für Sarg und Gemeinde trug eine Abordnung der Ehrengarde den Sarg aus der Kirche. Hatten die Gardeoffiziere ihrem Regimentspfarrer die letzte Ehre bei der Totenwache erwiesen, standen sie nochmal Spalier als sein Sarg im Auto vom Kirchplatz rollte. Die Urnenbeisetzung im Friedwald Monrepos hoch über dem Rhein wird später im engsten Familienkreis stattfinden. (mabe) Fotos: Marlies Becker