ALTENKIRCHEN – Sachbeschädigung an PKW in Altenkirchen

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 19. und Samstag, 25. Januar 2025, wurde auf einem Parkplatz in der Koblenzer Straße in Altenkirchen ein Rolls-Royce Silver Spirit angegangen. Unbekannte beschädigten ein Rücklicht und die Kühlergrillfigur des Fahrzeugs. Es entstand erheblicher Sachschaden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681/9460 oder per E-Mail pialtenkirchen@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei