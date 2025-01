KROPPACH – Charity-Konzert in Mombasa bringt Bildung nach Kenia – Mickie Krause eröffnet fünfte Schule – Das FLY & HELP Charity-Konzert „Stars unter Afrikas Sternen“ mit Loona, Olaf Henning, Ben Zucker und Mickie Krause ermöglicht den Bau neuer Schulen

Ein Abend voller Musik, Emotionen und Engagement: Die Reiner Meutsch Stiftung FLY & HELP lud zum Charity-Konzert „Stars unter Afrikas Sternen“ in die Severin Sea Lodge in Mombasa ein. 250 Gäste aus Deutschland erlebten ein unvergessliches Event unter Palmen, bei dem die Spenden dem Bau neuer Schulgebäude zugutekommen.

Mitreißende Auftritte von Mickie Krause, Olaf Henning, Ben Zucker und Loona sorgten für ausgelassene Stimmung und ein Highlight nach dem anderen. Alle Künstler traten ohne Gage auf, um den guten Zweck zu unterstützen. „Es ist uns eine Herzensangelegenheit, Bildung und Zukunftsperspektiven für Kinder in Kenia zu fördern“, erklärte Schlagerstar Loona. Auch Sebastian Groth, der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Kenia, nahm an diesem besonderen Abend teil und unterstrich durch seine Anwesenheit die Bedeutung der Unterstützung für Bildung und Entwicklung in dem Entwicklungsland.

Mickie Krause setzt sich seit Jahren intensiv für die Projekte von FLY & HELP ein. Im Rahmen dieser Reise besuchte er auch erneut seine Schule in Ukunda, die 2022 gebaut wurde. Zusammen mit den Schülern pflanzte er dort einen Baum als Symbol für Wachstum. „Der Baum soll gemeinsam mit den Kindern groß werden“, wünscht sich Krause. Die anderen Künstler begleiteten ihn bei diesem bewegenden Moment. Olaf Henning betonte: „Die Armut erschüttert, das Strahlen der Kinderaugen, ihr Lachen und ihre Unbeschwertheit sind dabei nicht in Worte zu fassen. Ich bin stolz, hier mit dabei sein zu dürfen.“

Es folgte die Einweihung einer neuen Schule in Mamba Village, die Mickie Krause gemeinsam mit Skymusic finanziert hat. Dort entstanden zwei neue Klassenräume sowie ein Wassertank, der die Versorgung der 990 Schülerinnen und Schüler verbessert. Gemeinsam mit den Kindern stimmte der Schlagerstar afrikanische Lieder wie „Jambo Bwana“ an – nicht nur in Mallorca, sondern auch in Afrika kann er Stimmung verbreiten und zeigen, wie Musik Menschen verbindet. Und dann kam es vor Ort noch zu einer freudigen Verkündung des Sängers, nach der Jubel ausbrach: „Die strahlenden Kinderaugen in Mamba Village bei der Schuleröffnung haben mich spontan motiviert, in dem Dorf in diesem Jahr ein weiteres Schulgebäude zu finanzieren – das wird dann die sechste Mickie-Krause-Schule.“

Dank des Charity-Konzerts kann die Stiftung FLY & HELP weitere Schulen bauen und Kindern in Kenia den Zugang zu Bildung ermöglichen. Reiner Meutsch, Gründer der Stiftung FLY & HELP, zeigte sich begeistert: „Ben Zucker kam gerade auf mich zu und kündigte an, eine ganze Schule finanzieren zu wollen – ist das nicht großartig? Das Konzert und das Engagement unserer Künstler und Gäste zeigen, was möglich ist, wenn Menschen zusammenkommen, um Großes zu bewirken. Bildung ist der Schlüssel zu einer besseren Zukunft, und jeder Beitrag hilft uns, Leben zu verändern.“

Durch FLY & HELP wurden bereits über 900 Schulen weltweit errichtet und mehr als 180.000 Kindern in 57 Ländern eine bessere Zukunft durch Bildung geschenkt. Weitere Informationen und Spendenmöglichkeiten finden Sie auf der Website der Stiftung unter www.fly-and-help.de.