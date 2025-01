BIRKENBEUL – Aufbruch eines Zigarettenautomaten in Birkenbeul

Im Zeitraum zwischen Freitag, 24. und Samstag, 25. Januar 2025, wurde ein Zigarettenautomat in der Höhenstraße in Birkenbeul aufgebrochen. Es wurden Bargeld und Zigaretten entwendet. Am Automat entstand ein erheblicher Sachschaden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681/9460 oder per E-Mail pialtenkirchen@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei