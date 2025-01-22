WISSEN – Hilfe, die nachhaltig wirkt – Besuch in Sri Lanka zeigt Erfolg des Jahrmarkts-Projekts 2024

Der Jahrmarkt aus dem Jahr 2024 in Wissen wirkt weit über die Region hinaus – und das auf eindrucksvolle Weise. Wie nachhaltig das Engagement des Jahrmarkt Wissen e.V. ist, zeigte sich bei einem Projektbesuch im Februar 2026 im Don Bosco Zentrum in Nochchiyagama, Sri Lanka.

Claudia Ebinger, Projektreferentin von Don Bosco Mondo e.V. aus Bonn, verschaffte sich am 25. Februar vor Ort ein Bild der Entwicklung und traf auf ein Zentrum, das sich trotz schwieriger Rahmenbedingungen äußerst positiv entwickelt hat.

Noch wenige Monate zuvor hatte Zyklon „Ditwah“ im November 2025 schwere Schäden in Teilen Sri Lankas verursacht. Besonders der Distrikt Anuradhapura, in dem Nochchiyagama liegt, war von Überschwemmungen betroffen. Auch das Don Bosco Zentrum stand zeitweise kniehoch unter Wasser.

Umso bemerkenswerter ist, was Ebinger bei ihrem Besuch vorfand: „Das Zentrum ist insgesamt auf einem sehr guten Weg“, berichtet sie. Größere Schäden konnten durch das engagierte Handeln von Mitarbeitenden, Auszubildenden und den Salesianern vor Ort verhindert werden. Die Gebäude präsentieren sich heute in deutlich verbessertem Zustand, zahlreiche Instandhaltungsmaßnahmen wurden erfolgreich umgesetzt.

Ein entscheidender Motor dieser positiven Entwicklung ist das durch den Jahrmarkt 2024 finanzierte Solarprojekt. Dank der großzügigen Unterstützung aus Wissen in Höhe von 85.000 € konnte sogar eine deutlich größere Anlage als ursprünglich geplant realisiert werden: Statt 100 kWp erzeugt nun eine 200 kWp-Anlage Strom.

Diese versorgt nicht nur das gesamte Zentrum zuverlässig mit Energie, sondern ermöglicht durch die Einspeisung ins öffentliche Netz auch regelmäßige Einnahmen. Dadurch ist es gelungen, die Energiekosten vollständig zu decken und darüber hinaus Mittel für Instandhaltung und Ausbildungsstipendien bereitzustellen.

Die Förderung hat entscheidend dazu beigetragen, dass das Zentrum heute finanziell deutlich stabiler aufgestellt ist und sich zunehmend selbst tragen wird.

Im vom Jahrmarkt Wissen e.V. geförderten „Solar-Klassenzimmer“ werden jährlich rund 40 junge Menschen zusätzlich zu ihrer elektrotechnischen Ausbildung im Bereich Solartechnik geschult. Die praxisnahe Ausbildung, kombiniert mit einem anschließenden „on-the-job“-Training, führt zu hervorragenden Perspektiven: Die Vermittlungsquote liegt bei nahezu 100 Prozent.

Während ihres Besuchs kam Ebinger auch mit Auszubildenden ins Gespräch und konnte sich persönlich von deren Motivation und den neuen Möglichkeiten überzeugen. Für viele von ihnen ist die Ausbildung der Schlüssel zu einem selbstbestimmten Leben. Einen Bericht über Nimal, Auszubildender der Elektrotechnik, ist am Ende des Artikels zu lesen.

Wie viel das Engagement aus Wissen den Menschen im Don Bosco Zentrum bedeutet, wurde bei einem feierlichen Empfang besonders deutlich. Die Schüler begrüßten Ebinger mit Tanz, Musik und Gesang. Die Dankbarkeit gegenüber dem Jahrmarkt Wissen e.V. wurde dabei zum Ausdruck gebracht – sogar mit kleinen Deutschkenntnissen, die die Kinder extra gelernt hatten.

Die (nach 2001 und 2009) dritte Förderung durch den Jahrmarkt Wissen e.V. im Jahr 2024 für das Don Bosco Zentrum in Nochchiyagama trägt maßgeblich zur weiteren Entwicklung bei und zeigt nachhaltige Wirkung – in einer Region Sri Lankas, die noch immer unter den Folgen des Bürgerkriegs leidet. Neben der energetischen Unabhängigkeit und neuen Ausbildungsangeboten wächst auch die Einrichtung selbst weiter: Ein neues Schulgebäude entsteht derzeit, um dem steigenden Bedarf gerecht zu werden.

Der Besuch im Februar 2026 macht deutlich: Der Jahrmarkt in Wissen ist weit mehr als ein lokales Fest. Er schafft konkrete Perspektiven für junge Menschen auf der anderen Seite der Welt – und trägt dazu bei Bildung und Nachhaltigkeit miteinander zu verbinden. Text: Julia Bender (Jahrmarkt Wissen e.V.)