WALDBREITBACH – Von Breiten- bis zu Spitzensport – VfL Waldbreitbach blickt auf erfolgreiches Jahr zurück und optimistisch nach vorn

23 erfolgreiche Leichtathletinnen und Athleten geehrt, das mitgliederstärkste Jahr und die Wahl eines neuen Vorstands mit einigen bekannten Gesichtern – während der 56. Mitgliederversammlung des VfL Waldbreitbach schauten die Verantwortlichen zurück auf ein erfolgreiches Jahr und stellten die Weichen für die Zukunft.

„Der Verein lebt von seinen Ehrenamtlichen, die sich über viele Jahre treu einbringen“, sagte der 1. Vorsitzende Arne von Schilling während der Versammlung. Dies gelte für die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer, für die 31 Übungsleiterinnen und Übungsleiter wie für den Vorstand, der in diesem Jahr wieder gewählt wurde. Die im Rittersaal des Waldbreitbacher Hotel zur Post anwesenden Mitglieder bestätigten den amtierenden Vorstand mit dem 1. Vorsitzenden von Schilling, 2. Vorsitzender Wolfgang Bernath, Geschäftsführer Josef Hoß, Schatzmeisterin Peggy Stüber, Abteilung Tischtennis/Badminton Jörg Weißenfels, Abteilung Leichtathletik Victoria Hampel und Abteilung Turnen Petra Fernholz, Beisitzerin Mitgliederverwaltung Sylvia Schäfer, Beisitzer Ricky Stiehler und Beisitzerin Pressearbeit Julia Fröder und wählten Marie Böckmann als neue Jugendwartin.

Sportliche Höchstleistungen

Der Verein ist insbesondere für seine starke Leichtathletikabteilung unter der sportlichen Leitung des Trainerteams um Anke Jüssen mit vielen aufstrebenden jugendlichen Talenten bekannt. Der Fleiß hatte sich ausgezahlt. 23 Kinder, Jugendliche und Erwachsene blickten auf ein erfolgreiches Jahr 2025 zurück. Zwei Athletinnen sind erstmalig im Nachwuchsbundeskader des Deutschen Leichtathletikverbands vertreten: Celina Medinger und Michelle Kopietz in der Disziplin 100-Meter-Hürden.

Doch nicht nur im Bereich des Spitzensports rangiert der VfL Waldbreitbach im rheinland-pfälzischen Vergleich weit oben, sondern auch in der Anzahl an Mitgliedern. Mehr als 900 Menschen gehören dem Sportverein an. „Für jedes Alter und persönliches Leistungsniveau bieten wir Möglichkeiten, sich körperlich zu betätigen. Alle Aktivitäten können im Rahmen eines Schnuppertrainings unverbindlich getestet werden“, lädt von Schilling ein, das Angebot des VfL Waldbreitbach zu testen.

Alle Informationen zum Verein, zu den Sport- und Kursangeboten, den Sportstätten, zur Mitgliedschaft und Kontaktmöglichkeiten gibt es auf der Vereinshomepage www.vfl-waldbreitbach.de Der VfL ist auch unter www.facebook.com/vflwaldbreitbach zu finden.