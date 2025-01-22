STADT NEUWIED – Jugendliche lernen Berufe in Uniform kennen – Attraktive Arbeitgeber stellen sich im Neuwieder Big House vor

Eine Uniform ordnet Menschen oftmals eindeutig einer bestimmten Berufsgruppe zu. Das ist bei Mitarbeitern von Polizei oder Krankenhäusern, die oft mit Extremsituationen zu tun haben und wo häufig jede Sekunde zählt, entscheidend. Dabei sind Berufe, bei deren Ausübung Uniform getragen wird, durchaus vielfältiger, als man im ersten Augenblick meinen könnte. Im Big House haben sich im Rahmen der Berufsorientierung kürzlich verschiedene Arbeitgeber aus besagten Berufsfeldern vorgestellt und bei jungen Menschen für eine Karriere in ihrem Bereich geworben. Organisiert wurde die spannende Gelegenheit, die Weichen für die eigene berufliche Zukunft zu stellen, in Kooperation mit der Neuwieder Arbeitsagentur und dem Jobcenter.

Neben „klassischen“ Arbeitgebern, die man direkt mit Uniformen in Verbindung bringt, wie Polizei, Zoll, Bundeswehr und Deutscher Bahn, waren auch das Neuwieder Food Hotel, die Marienhaus-Gruppe und der Landesbetrieb Mobilität (LBM) vertreten. Zahlreiche interessierte junge Menschen nutzten die Gelegenheit, um sich im Jugendzentrum mit den Vertretern der jeweiligen Berufsgruppen auszutauschen und Einblicke in die verschiedenen Tätigkeiten und Aufgabenbereiche zu erhalten. Sie erhielten spannende Informationen aus erster Hand und lernten den Arbeitsalltag, die Voraussetzungen sowie die vielfältigen Berufseinstiegsmöglichkeiten kennen. Über das rege Interesse freute sich das Orga-Team um Jennifer Müller von der Agentur für Arbeit, Helena Kähm aus dem Neuwieder Jobcenter und Big House-Sozialpädagoge Nils Kaminski.

Bis zu den Sommerferien stehen noch zwei weitere Termine zur Berufsorientierung im Big House an: Am 23. April und am 11. Juni haben junge Menschen jeweils von 16 bis 18 Uhr erneut die Möglichkeit, sich in Ausbildungs- und Praktikumsfragen im Neuwieder Jugendzentrum beraten zu lassen. Für Fragen und Informationen steht neben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Arbeitsagentur und Jobcenter auch Nils Kaminski per E-Mail an nkaminski@neuwied.de zur Verfügung.