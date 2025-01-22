ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Absage des Stollenfestes und der Wiedereröffnung des Alvenslebenstollens am 29. März 2026

Das für Sonntag, 29. März 2026, geplante Stollenfest anlässlich der feierlichen Wiedereröffnung des Alvenslebenstollens muss aus Sicherheitsgründen kurzfristig abgesagt werden.

Im Hangbereich oberhalb des Stolleneingangs ist es am heutigen Tag zu einem Erdrutsch gekommen. Die dadurch entstandene Gefährdungslage macht eine fachgerechte Sicherung und Beseitigung der betroffenen Stelle erforderlich. Aufgrund der Kurzfristigkeit ist es leider nicht möglich, die notwendigen Maßnahmen bis zum geplanten Veranstaltungstermin umzusetzen und die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten.

In enger Abstimmung zwischen dem Bergbauförderverein, der Ortsgemeinde Burglahr sowie der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld wurde daher entschieden, das Stollenfest abzusagen.

Diese Entscheidung ist allen Beteiligten nicht leichtgefallen, insbesondere angesichts der umfangreichen Vorbereitungen und der großen Vorfreude auf die Wiedereröffnung des modernisierten Alvenslebenstollens.

Das Stollenfest wird nach erfolgreicher Beseitigung des Hangrutsches zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Der neue Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Wir bitten alle geladenen Gäste, Mitwirkenden sowie die Öffentlichkeit um Verständnis für diese notwendige Maßnahme.