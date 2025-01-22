WISSEN – Harmonische Generalversammlung im Sinne Adolph Kolpings in Wissen – Langjähriger Vorsitzender für 60 Jahre Mitgliedschaft geehrt

Seit 1889 gibt es die Kolpingsfamilie in Wissen. Einer der Höhepunkte im Vereinsjahr ist jedes Mal die Generalversammlung im Frühling. So traf man sich auch 2026 in der Krankenhauskapelle „Sankt Antonius“ , um gemeinsam mit Kaplan Andrzej Bednarz die heilige Messe zu feiern. In seiner Predigt ging der Priester aus Polen – selbst Mitglied des Kolpingwerks – auf die große Bedeutung der pfarrlichen Gemeinschaften für eine lebendige Kirchengemeinde ein. Von daher gelte es neue Weggefährten zu gewinnen, um die Zukunft gemeinsam zu gestalten. Im Anschluss an den Gottesdienst gab es für Kolpingschwestern und Kolpingbrüder einen gemeinsamen Imbiss im Kolpingraum des katholischen Pfarrheims. Danach begrüßte der Vorsitzende Richard Walter die Anwesenden förmlich zur Eröffnung der eigentlichen Mitgliederversammlung.

Die form – und fristgerechte Einladung wurde festgestellt, die Beschlussfähigkeit war gegeben und die vom Vorstand vorgelegte Tagesordnung wurde einstimmig beschlossen. Zu Beginn der Beratungen gedachten die Wissener Kolpinger des im letzten Jahr verstorbenen verdienten Mitglieds Rudolf Stünn.

Der Schriftführer Michael Wagener trug das Protokoll der letzten Generalversammlung vom 29.03.2025 und den Geschäftsbericht für das abgelaufene Jahr vor. Er wusste von einer Vielzahl von attraktiven Veranstaltungen mit jeweils gutem Besuch zu berichten. Gegen das Protokoll und den Geschäftsbericht wurden keine Einwände geltend gemacht. Richard Walter gab den Kassenbericht ab und konnte von einer gesunden Kassenlage berichten. Dies bestätigte Gerhard Horneck, welcher gemeinsam mit Andrea Keller im Februar die Kasse geprüft hatte.

Auf Antrag der Kassenprüfer wurde dem Vorstand einstimmig für das Jahr 2025 Entlastung erteilt. Danach beschloss die Versammlung bei der Pfarrgemeinde einen Antrag zu stellen, in der Kirche „Kreuzerhöhung“ auf die pfarrlichen Gemeinschaften und ihre Patrone wie Adolph Kolping einen Hinweis zu ermöglichen. Hierfür soll die vom verstorbenen Mitglied Hans Orthen nachgelassene Metallplakette mit dem Portrait des Seligen Verwendung finden.

Das vom Vorstand ausgearbeitete Programm für die nächsten Monate wurde verteilt und es gab interessante Vorschläge für weitere Aktivitäten. Die stellvertretende Vorsitzende Brigitte Stricker – Lessenich und Kaplan Andrzej Bednarz ehrten dann den langjährigen und amtierenden Vorsitzenden Richard Walter für 60 Jahre Mitgliedschaft in dem Wissener Verein. Man erinnerte sich an interessante Fahrten zu Zielen im In – und Ausland, aber auch an Betriebsbesichtigungen und die jährliche Mitarbeit beim Wissener Jahrmarkt. Auch Richard Walter erhielt das traditionelle Jubiläumsgeschenk der Gemeinschaft – den nicht zu übersehenden Schirm des Kolpingwerks. Den Abschluss der Jahreshauptversammlung bildete wie immer das gemeinsame Kolpinglied.