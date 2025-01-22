ALTENKIRCHEN – Landfrauen fahren an den Niederrhein

Die Landfrauen im Bezirk Altenkirchen fahren im Juli an den unteren Niederrhein nach Kleve. Am Samstag, den 25. Juli 2026 besuchen wir den Braunkohletagebau und die Rekultivierung sowie das Schloss Pfaffendorf mit dem RWE-Museum. Anschließend erkunden wir bei einer Stadtführung die Stadt Kleve. Als Sitz der Grafen und Herzöge von Kleve hatte Stadt eine bewegte Geschichte. Wir übernachten hier in einem 4-Sterne-Hotel.

Am Sonntag, den 26. Juli 2026 fahren wir zum Schloss Moyland. Bei einer Führung durch den Park können wir über 500 Hortensienarten bewundern. Weiter geht es in die Römerstadt Xanten. Nach der Besichtigung der Wallfahrtskirche Maria Himmelfahrt geht es in den „Römerpark“. Unweit der Stadtmitte von Xanten hat sich ein Legionslager der Römer befunden. Hier lernen wir das Leben der römischen Soldaten kennen. Informationen und Anmeldung bis zum 12.04.2026 bei Anka Seelbach Tel.: 0171-2818065