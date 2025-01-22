WISSEN – Gleich zwei Frühlingsboten auf einen Blick

Gleich zwei Frühlingsboten auf einen Blick: Zitronenfalter und das Kätzchen einer Salweide. Mit den ersten warmen Sonnenstrahlen sind die leuchtend gelben Schmetterlinge aus ihrer Winterstarre erwacht. Selbst extreme Minusgrade, wie wir sie im Februar erlebt haben, waren kein Problem für die hübschen Flattertiere. Jetzt fliegen die Männchen umher und suchen nach den Schmetterlingsdamen. Paarung und Eiablage finden dann im April statt. Hier hat sich das Insekt auf dem gerade erwachten Blütenstand einer Sal- oder wie sie auch heißt Palm-Weide niedergelassen.

Der Nektar der weiblichen nach Honig duftenden Blüten und Pollen der männlichen „Kätzchen“ bilden eine wichtige Nahrungsquelle auch für andere Insekten des Vorfrühlings. Gut zu erkennen ist der lange Rüssel, mit dem die Nährstoffe aufgenommen werden. Aus den Eiern entstehen grünliche Raupen, die ab Ende Juni zu fertigen Zitronenfaltern werden. Gesehen in der Umgebung von Wissen (bt). Foto: Bernhard Theis