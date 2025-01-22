HÖHR-GRENZHAUSEN – Samstag, 21. März – Cheers to Rock´n´Roll, Blues & Boogie! – Livekonzert mit JINX

Seit 1982 sind die Jungs aus dem Großraum Koblenz in Sachen Rock ´n´ Roll unterwegs!

1984 veröffentlichten sie ihr Album „Cheers to Rock ´n´ Roll“, das in den Fachmagazinen „Musik-Szene“ und „METAL HAMMER“ gewürdigt wurde. Unzählige Konzerte in Clubs und auf Festivals haben sie seither absolviert und sich mit Größen des „Good-Time-Rock“ wie Rory Gallagher, Dr. Feelgood, Golden Earring, Nine Below Zero, Little Steven sowie auch PUR und den Rodgau Monotones die Bühne geteilt! Ihr letzter Auftritt in Höhr-Grenzhausen liegt bereits über 25 Jahre zurück – damals noch in der Musikkneipe TENNE! Höchste Zeit also, dass die fünf unermüdlichen Musiker einmal im Musikcasino zu Gast sind.

Live präsentieren JINX eine mitreißende Mischung aus eigenen Songs und Klassikern von Rock-’n’-Roll-Legenden wie Chuck Berry und Little Richard – und verwandeln jedes Konzert in eine ultimative Rock-’n’-Roll-Party! Samstag heißt es: CHEERS to ROCK´N´ROLL and MOVE to the BLUES & BOOGIE! Einlass ab 19.00 Uhr – Eintritt frei! – der Krug (Hut) geht `rum! Rauchfreie Veranstaltung! Im Musikcasino Gambrinus – Rheinstr. 32; 56203 Höhr-Grenzhausen.