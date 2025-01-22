NEUWIED – Ehrennadelverleihung an verdiente Persönlichkeiten aus dem Kreis Neuwied

Der heutige Tag und die Aushändigung der Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz an

Lieselotte Bolländer, Elisabeth Korff und Martin Fischbach ein absoluter Glückstag! Ein Glückstag, denn mit Ihnen im Mittelpunkt feiern wir heute das, was uns – gerade in der aktuellen herausfordernden Zeit – als Gesellschaft ausmacht, was uns zusammenhält und auszeichnet.

Mit diesen Worten eröffnet Landrat Hallerbach, drei Tage nach seinem 60 Geburtstag im Röntgenmuseum die Feierstunde. Klar, das auch für ihm ein Musikstück gespielt wird, denn das ist wie eine Ehrennadelverleihung an verdiente Persönlichkeiten aus dem Kreis Neuwied etwas ganz Besonderes. Schon eine gute Tradition bei den Verleihungen ist die musikalische Begleitung von Sängerin Ruth Zimmermann, die als erste Beigeordnete der aus Linz stammenden Elisabeth Korf besonders gratulierte.

Die 1950 in Linz geborene Elisabeth Korf bietet nicht nur ehrenamtlich seit vielen Jahren Bastel und Gymnastikkurse im Linzer Altersheim an, sie engagiert sich auch im Pfarrgemeinderat und in der Selbsthilfe des DRK der Gruppe Parkinson, sowie bei Hilfen beim Einkauf älterer Menschen in Linz. Neben Landrat Hallerbach zählen auch noch der Stadt und der Verbandsbürgermeister der bunten Stadt am Rhein ihre vielen Ehrenamtlichen Tätigkeiten auf.

Ralf Babender, 2.Beigeordnete aus der Wiedtalgemeinde Döttesfeld hatte für die Verleihung gleich zwei verdiente Bürger vorgeschlagen. Wirtin und Gemeinderatsmitglied Lilo Bolländer und Martin Fischbach. Während Frau Bolländer bis ins hohe Alter immer noch für Blumenschmuck in der 700 Seelengemeinde sorgt, ist die Liste der Ehrenamtlichen Verdienste des gebürtigen Dierdorfer und langjährigen Bürgermeister sehr, sehr lang.

Landrat Hallerbach konnte daher nicht alle Aktivitäten aufzählen, die der 65-Jährige in seiner langen Bürgermeistertätigkeit auf den Weg gebracht hat. Er hat in seinem Heimatort Döttesfeld in dem er mit seiner Frau Angelika und seinen beiden Kindern wohnt viele Spuren hinterlassen. Vom schnellen Internet über die topmoderne Schießanlage im Schützenhaus, die Anlage der Amboskicker, die Wassertretanlage und seine vielfältige Vereinsarbeit sind lange nicht alles, was unter seiner Führung entstanden ist. Martin Fischbach hatte immer ein offenes Ohr für die Belange seiner Mitbürger. Für die Kommunale Familie gratulierten dann auch der neue Verbandsbürgermeister Sven Schür bevor es nach einem letzten Musikstück zum Fototermin in den Nachbarraum und einen Imbiss ins Foyer des Museums ging. 8mabe) Fotos: Marlies Becker