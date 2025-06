WISSEN – Gasalarm in Wissen Alserberg

Wenn es heisst: „Gasaustritt!“, rückt die Feuerwehr gleich mit einem großen Aufgebot an. So wie am Dienstagabend auf dem Alserberg. Etwas abseits der Holschbacher Straße war in einem Einfamilienhaus Gasgeruch wahrgenommen worden. Die umgehend alarmierte Feuerwehr Wissen rückte mit acht Fahrzeugen an. Zum Glück war der Weg vom Feuerwehrhaus zur Einsatzstelle nicht sehr weit. Erste Messungen vor Ort zeigten dann, dass kaum noch Gas nachzuweisen war. Das zeitgleich angeforderte Spezialfahrzeug Katastrophenschutz konnte noch während der Anfahrt abbestellt werden. Ein Bewohner des betroffenen Hauses klagte über Atembeschwerden und wurde von der Besatzung des Morsbacher Rettungswagen versorgt. Der zuständige Schornsteinfegermeister und die Stadtwerke kümmerten sich um die weitere Vorgehensweise. Im Einsatz unter der Leitung von Zugführer Christian Rüth waren 35 Kräfte, darunter natürlich auch die Belegschaft der Funkzentrale im Feuerwehrhaus. Dazu das Rote Kreuz und die Polizei. (bt) Fotos: Bernhard Theis