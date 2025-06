NEUWIED – Sozialdemokratische Partei Deutschlands, Kreis- und Stadtverband Neuwied – SPD in Stadt und Kreis Neuwied sprechen sich für Lana Horstmann als Landtagskandidatin im Wahlkreis 4 aus

Die SPD in der Stadt Neuwied und im Kreis Neuwied geht geschlossen und entschlossen in die kommende Landtagswahl: Der geschäftsführende Vorstand des Stadtverbandes und der Vorstand des Kreisverbandes haben sich einstimmig für Lana Horstmann als Kandidatin im Wahlkreis 4 ausgesprochen. Damit unterstützen die beiden Gliederungen die Landtagsabgeordnete bei ihrer erneuten Kandidatur und setzen ein starkes Zeichen für Kontinuität, Erfahrung und Engagement.

„Ich freue mich sehr über das Vertrauen und die breite Unterstützung aus Stadt und Kreis“, sagt Lana Horstmann. „Als Abgeordnete ist es mir eine Herzensangelegenheit, Politik nah an den Menschen zu machen – zuzuhören, Lösungen zu entwickeln und für soziale Gerechtigkeit einzutreten. Ich bin hochmotiviert, meine Arbeit fortzusetzen und den Wahlkreis mit ganzer Kraft in Mainz zu vertreten.“

Janick Helmut Schmitz, Vorsitzender der SPD in der Stadt Neuwied, betont: „Lana Horstmann steht für eine klare sozialdemokratische Haltung, Verlässlichkeit und Tatkraft. Sie ist präsent, ansprechbar und engagiert sich mit Leidenschaft für die Menschen in Stadt und Land. Deshalb war es für uns im Stadtverband selbstverständlich, sie erneut als Kandidatin zu empfehlen.“

Auch das Kreisvorsitzenden-Duo, Marie-Christin Ockenfels und Philipp Rasbach, stellt sich klar hinter Horstmann: „Lana ist eine starke Stimme für unseren Kreis – im Landtag wie vor Ort. Sie verbindet politische Erfahrung mit echter Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern. Wir sind überzeugt, dass sie auch in Zukunft wichtige Impulse für unsere Region setzen wird und freuen uns, sie als unsere gemeinsame Kandidatin zu unterstützen.“

Mit der klaren Unterstützung aus beiden Verbänden geht Lana Horstmann mit Rückenwind in die anstehende Nominierungskonferenz. Die SPD in Stadt und Kreis Neuwied steht geschlossen hinter ihrer Kandidatur – für einen starken Wahlkreis 4 und eine gerechte, solidarische Zukunft in Rheinland-Pfalz.