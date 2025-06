STADT NEUWIED – Mit mir nicht! – Gewaltpräventionskurs hilft Frauen, sich selbst zu behaupten

Moderne Frauen haben einen vollen Terminkalender: Sie stehen voll im Berufs- und Familienleben und schaffen es dennoch, ihren Alltag auf beeindruckende Art und Weise zu meistern. Trotzdem gibt es Situationen, in denen viele Frauen nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen oder sich sogar hilflos fühlen – etwa bei verbaler oder physischer Gewalt, Bedrohung oder Belästigung. Um dem Gefühl der Hilflosigkeit etwas entgegenzusetzen, wird in Neuwied am Donnerstag, 26. Juni, der Selbstbehauptungskurs für Frauen „Mit mir nicht!“ angeboten, der für alle Teilnehmerinnen kostenlos ist.

Mit dem Kursangebot sollen Frauen dazu empowert werden, in gefährlichen Situationen stark zu sein, klare Grenzen zu setzen und unmissverständlich ihre eigenen Interessen zu vertreten. Dazu gehört auch, dass sie sich selbst und andere aufmerksam wahrnehmen und potentiell gefährliche Situationen frühzeitig erkennen können. Das und noch viel mehr lernen sie von zwei echten Profis auf dem Gebiet der Selbstbehauptung: Wessna Engels-Denecke ist Erzieherin und Übungsleiterin im Breitensport, ihr Mann Armin Denecke ist ehemaliger Bundespolizist. Schon seit vielen Jahren leiten die beiden gemeinsam erfolgreich Gewaltpräventionskurse für Frauen, Kinder und Jugendliche und machen als erfahrenes Team für alle Teilnehmerinnen erlebbar, wie sie für sich selbst einstehen und kritische Situationen bewältigen können.

„Mit mir nicht!“ ist ein kostenloses Angebot im Rahmen der Initiative „Familienheld*Innen vor Ort – Fit for Family“ der Frauenbeauftragten der Stadt Neuwied, der Beauftragten für Chancengleichheit des Neuwieder Jobcenters sowie der Volkshochschule und des Mehrgenerationenhauses. Durchgeführt wird der Kurs am Donnerstag, 26. Juni, zwischen 14 und 18 Uhr in der vhs Neuwied, Heddesdorfer Straße 33. Aufgrund begrenzter Teilnahmeplätze ist eine verbindliche Anmeldung bis zum 23. Juni bei der vhs Neuwied erforderlich. Diese kann telefonisch unter 02631/802 5510, per E-Mail an anmeldung@vhs-neuwied.de oder auf der Webseite der vhs unter www.vhs-neuwied.de vorgenommen werden. Für die Kursdauer bietet das Mehrgenerationenhaus Neuwied zudem eine kostenfreie Kinderbetreuung für Kinder ab 5 Jahren an. Die Plätze stehen von 13.30 bis 18 Uhr zur Verfügung und können im Vorfeld telefonisch unter 02631/390731 oder per E-Mail an mgh@fbs-neuwied.de gebucht werden.