WISSEN – Ein Jubiläum, viele blühende „Rückegassen“ – Jahreshauptversammlung des Hegering Wissen

Am Freitag, den 11. April 2025 fand die Jahreshauptversammlung des Hegering Wissen im Landgasthof Cordes in Mittelhof statt. Der Vorstand um Patrick Brück, Klaus Osinski und Lukas Schneider blickte auf ein ereignisreiches Jagdjahr zurück, bei dem vor allem die erfolgreiche Strecke bei der Hegeringansitzjagd im September sowie das vorbildliche Engagement des Kitzrettungsteams um Udo Becher und Stephan Meise in guter Erinnerung blieb.

Kreisjagdmeister Jörg Wirths ging in seinem Bericht insbesondere auf die Situation im Hinblick auf die sich nähernde Afrikanische Schweinepest ein. Hier wurde noch einmal die Tragweite eines entsprechenden Ausbruches deutlich. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die Ehrung von Norbert Brück für 40jährige Mitgliedschaft im Hegering Wissen, die standesgemäß von Kreisjagdmeister Jörg Wirths vorgenommen wurde. Für Brück kam neben der Ehrung für 25 Jahre Mitgliedschaft sowie den Treuenadeln des Landesjagdverbandes für das Jagdhornblasen in Bronze, Silber und Gold also eine weitere Ehrung hinzu.

Den Schluss der Veranstaltung bildete der Auftakt zur Aktion „blühende Rückegassen“. Vom Vorstand wurde hierzu Saatgut angeschafft, das in den Wissener Revieren ausgebracht werden soll, um die Rückegassen aus der Borkenkäferzeit ökologisch aufzuwerten und somit dem heimischen Wild und der Insektenwelt einen attraktiven Lebensraum zu bieten. Das Ganze ist verbunden mit einem Wettbewerb: Das Revier, welches die schönste Wildkameraaufzeichnung auf dieser Schneise zur nächsten Jahreshauptversammlung mitbringt, erhält einen Drückjagdbock. Beim anschließenden gemütlichen Beisammensein blieb noch genug Zeit, die Erfahrungen aus dem vergangenen Jagdjahr zu teilen und sich auf das Neue einzustimmen.