KREIS ALTENKIRCHEN – Malwettbewerb zum Vogel des Jahres 2025

Er ist vielleicht nicht so bekannt wie Amsel, Drossel, Fink und Star und wurde vermutlich auch noch nie besungen, dafür kann er in diesem Jahr voller Stolz einen Titel vorweisen: der Hausrotschwanz ist Vogel des Jahres 2025. War sein Revier früher eher das steinige Bergland, hat er inzwischen Gebäude in Dörfern und Städten als Lebensraum erobert und ist auch in Gärten anzutreffen. So ist er längst auch im Kreis Altenkirchen ein häufig gesehener und lautstarker Mitbewohner.

Seine diesjährige Auszeichnung ist für die Untere Naturschutzbehörde der Kreisverwaltung Altenkirchen Anlass genug, auf den Hausrotschwanz im Speziellen und seinen Lebensraum im Allgemeinen aufmerksam zu machen. Und zwar mit einem Malwettbewerb. Dieser richtet sich an alle Kinder im Kreis im Alter bis zwölf Jahre.

„Der Hausrotschwanz liebt all jene Gärten, die eine hohe Strukturvielfalt mit vielen Pflanzen, Blüten und Insekten aufweisen“, erläutern Jessica Gelhausen und Christian Heidtmann von der Unteren Naturschutzbehörde. Damit ist auch klar, was der Vogel des Jahres nicht mag: jede Form von Stein- und Schottergärten. „Wir wollen daher mit diesem Wettbewerb auch dazu anregen, den eigenen Garten möglichst naturnah zu gestalten, um dem Hausrotschwanz, aber auch vielen weiteren Tieren, einen Rückzugsort und Lebensraum zu bieten“, so der zuständige Geschäftsbereichsleiter Fred Jüngerich.

Daher sind alle Kinder aufgerufen, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und ein schönes Bild vom Hausrotschwanz zu malen. Die Mühe ist nicht vergeblich: Die Schöpfer der 30 eindrucksvollsten Bilder erhalten jeweils einen Nistkasten für den eigenen Garten oder Balkon. Grundsätzlich erhält jede kleine Künstlerin und jeder Künstler aber einen Preis als Anerkennung fürs Mitmachen.

Die Bilder können bis zum 31. Mai in der Kreisverwaltung Altenkirchen persönlich abgeben oder per Post an folgende Adresse geschickt werden: Kreisverwaltung Altenkirchen – Untere Naturschutzbehörde – Parkstraße 1 – 57610 Altenkirchen. Letzter Hinweis: Auf der Rückseite der Bilder sollen bitte Name, Adresse und Alter vermerkt werden.