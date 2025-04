STADT NEUWIED – Aufatmen in der Innenstadt: Insolvente Baufirma wird übernommen – Arbeiten in der Schloßstraße laufen weiter – Projekt Luisenplatz ebenfalls gesichert

Aufatmen in der Innenstadt: Die Sanierung der Schloßstraße geht nahtlos weiter – trotz der Insolvenz des beauftragten Bauunternehmens. Denn es konnte ein Nachfolger gefunden werden. Der Betrieb wird so mit nahezu identischer Belegschaft fortgeführt, und die Arbeiten in der Schloßsstraße konnten und können ohne Unterbrechung weitergeführt werden. Für die Stadt Neuwied eine enorm wichtige Nachricht.

„Wir sind sehr erleichtert, dass die Bauarbeiten ohne nennenswerte Verzögerung weiterlaufen konnten – und das mit dem eingespielten Team, das sich hier bereits bestens auskennt“, betont Oberbürgermeister Jan Einig. Die Qualität der bisherigen Arbeiten habe überzeugt, ebenso der reibungslose Übergang in der Baustellenorganisation.

Auch das zweite wichtige Projekt im Herzen der Stadt, die geplante Attraktivierung des Luisenplatzes mit einem neuen Wasserspiel, ist damit gesichert. Zwar verschiebt sich der Start der Arbeiten dort geringfügig auf den 5. Mai, doch auch hier steht fest: Die Maßnahme wird mit einem zuverlässigen Partner wie vorgesehen umgesetzt.

Und wie ist der Stand der Dinge? In der Schloßstraße steht der erste Bauabschnitt zwischen Hermannstraße und Langendorfer Straße kurz vor dem Abschluss. Spätestens im Mai wird die Asphaltdecke eingebaut. Wenig später kann der Abschnitt für den Verkehr freigegeben werden. Auch der Bauabschnitt „vor dem Schloss“ soll im (Spät-)Sommer fertig und wieder freigegeben werden. Im Abschnitt zwischen Langendorfer Straße und Elfriede-Seppi-Straße werden zur Zeit (planmäßig) die Gas- und Wasserleitungen verlegt.