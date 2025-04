ANHAUSEN – OBERRADEN – Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ – Einladung zu den Ortsterminen in Anhausen und Oberraden

Im Rahmen des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ finden am Donnerstag, den 08. Mai 2025, die offiziellen Begehungen in den Ortsgemeinden Anhausen und Oberraden im Landkreis Neuwied statt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, an den Terminen teilzunehmen.

Termine und Treffpunkte: Anhausen: 11:00 bis 13:15 Uhr – Treffpunkt: Dorfgemeinschaftshaus Anhausen; Auf dem Löh 10, 56584 Anhausen

Oberraden: 14:45 bis 16:30 Uhr – Treffpunkt: Dorfgemeinschaftshaus Oberraden; Mittelstraße 1 A, 56587 Oberraden

Nach dem Eintreffen der Gebietsjury stellen Vertreterinnen und Vertreter der Ortsgemeinden in einer kurzen Präsentation (max. 15 Minuten) zentrale Aspekte ihrer Dorfentwicklung vor. Dabei stehen Ideen, Initiativen und Projekte im Fokus, die zur nachhaltigen Entwicklung beitragen. Anschließend folgt ein geführter Ortsrundgang mit Besichtigung relevanter Projekte und Maßnahmen. Den Abschluss bildet eine kurze Feedbackrunde durch die Jury.

Die Ergebnisse der Gebietsentscheide werden ab Montag, dem 23. Juli 2025, online unter www.add.rlp.de veröffentlicht. Beim Landesentscheid 2025 werden aus dem Gebiet Koblenz bis zu sechs Gemeinden teilnehmen. Die Landesjury wird diese Orte ab Ende September bereisen.