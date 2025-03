WISSEN – D-Jugend gewinnt letztes Saisonspiel

Am Samstag bestritt die D-Jugend des SSV bereits ihr letztes Spiel der Saison 24/25 und gewann dieses souverän mit 23:9 (11:2) gegen die HSG Westerwald. Auch ohne diesen Sieg war der Zweite Tabellenplatz sicher, der zur Teilnahme am abschließenden Final Four am 05.04.2025 berechtigt.

Eine tolle erste Saison liegt hinter den jungen D-Jugend-Handballern. So war im Vorfeld gar nicht klar, wo man leistungstechnisch steht und wie man sich in der neuen Jugendklasse zurechtfindet. Mit den beiden „Derbys“ gegen die DJK Betzdorf I & II begann die Saison und diese bestätigten auch das unsichere Gefühl. Konnte gegen den jüngeren Jahrgang der DJK ein hoher ungefährdeter Sieg (26:4) eingefahren werden, musste man gegen die ältere zweite Mannschaft eine knappe Niederlage (17:15) hinnehmen. In den folgenden Spielen zeigte sich aber, dass die Mannschaft eine gute Rolle in der Liga spielen wird. Nach der Niederlage beim abschließenden Tabellenführer Spfr. Puderbach, folgte das beste Saisonspiel des SSV gegen den höher gehandelten HC Koblenz. Dank einer grandiosen Leistung im Heimspiel, wurden die Gäste vom Rhein mit 20:13 besiegt. Dieser Sieg beflügelte die SSV Handballer und sie starten eine Serie von fünf Siegen in Folge. Unter anderem wurde der Tabellenführer Puderbach im Rückspiel denkbar knapp mit 17:16 geschlagen. Im Auswärtsrückspiel gegen den HC Koblenz konnte nicht an die bisherigen Leistungen angeknüpft werden und man verlor somit zum dritten Mal in dieser Saison. Das bereits erwähnte letzte Spiel gegen die HSG Westerwald war der versöhnliche und erfolgreiche Abschluss.

Die Mannschaft hat sich toll entwickelt und man erkennt deutlich die hervorragende Arbeit der beiden Trainer Viola und Philip Hombach, die die Mannschaft schon von kleinauf trainieren. An dieser Stelle einen großen Dank an das Trainerduo.

Zur Belohnung der erfolgreichen Saison, wartet nun das Final Four auf die Mannschaft. Dort treffen im Halbfinale die beiden Erstplatzierten der Staffel 1 & 2 im Kreuzvergleich aufeinander. Der SSV wird es somit mit dem TUS Weibern zu tun bekommen, der die Staffel 2 souverän und verlustpunktfrei beendet hat. Weitere Informationen zu diesem Final Four werden noch bekanntgegeben.

Abschließend bedankt sich die D-Jugend recht herzlich bei allen Unterstützern, die das Handballspielen ermöglichen. Bei den Trainern, den Schiedsrichtern, den Zeitnehmern, dem Vorstand, den Zuschauern, den Sponsoren und natürlich bei den Eltern. Vielen Dank!

Ihr habt Interesse an schnellem, aktionsreichem und fairem Sport und wollt auch Teil der tollen Truppe werden!? Dann kommt vorbei. Infos gibt’s auf ssv95-wissen.de. Für die kommende Saison sind die Jahrgänge 13/14 für die D-Jugend spielberechtigt.