DAADEN Sabine Bätzing-Lichtenthäler und Anne Strunk luden anlässlich des Weltfrauentages wieder nach Daaden ein – zu Gast war Comedian Elfriede Bohnsack

Die traditionelle Veranstaltung von Sabine Bätzing-Lichtenthäler zum Weltfrauentag zog auch in diesem Jahr wieder viele Interessierte nach Daaden. Das „Atelier Liese“ von Anne L. Strunk war bis auf den letzten Platz gefüllt und der Abend bot nicht nur einen intensiven Austausch zur Frauenpolitik, sondern auch unterhaltsame und zum Nachdenken anregende Momente. Der Höhepunkt des Abends war der Auftritt von Travestie-Comedian Elfriede Bohnsack, besser bekannt als die „Hamburger Toilettenfrau“, die mit ihrem humorvollen Programm für zahlreiche Lacher sorgte.

Stefan Baumgarn-Jung alias Elfriede hat eigens Lieder für den Abend komponiert. Neben den Einblicken in Elfriedes Leben als Toilettenfrau und in ihr Eheleben, wurden auch nachdenkliche Chansons zum Besten gegeben.

In ihrer Begrüßung griff Sabine Bätzing-Lichtenthäler zentrale frauenpolitische Themen auf, wie beispielsweise den Equal Pay Day, der auf die nach wie vor bestehende Lohnlücke zwischen Frauen und Männern hinweist. „Die Lohnungleichheit zwischen den Geschlechtern ist ein Problem, das wir endlich dauerhaft lösen müssen. Es ist nicht hinnehmbar, dass Frauen für die gleiche Arbeit weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen“, so Bätzing-Lichtenthäler Ein weiteres Thema, welches Sabine Bätzing-Lichtenthäler auch in ihrer Funktion als Landesvorsitzenden des Weißen Rings sehr wichtig ist, ist der Kampf gegen die Gewalt an Frauen, insbesondere häusliche Gewalt und sexualisierte Gewalt: „Wir dürfen nicht zulassen, dass Frauen in unserem Land weiterhin Opfer von Gewalt werden. Wir müssen entschlossen für die Rechte der Frauen eintreten und alles tun, um Gewalt zu verhindern und Betroffenen zu helfen“, erklärte die heimische Landtagsabgeordnete und forderte mehr Unterstützung für betroffene Frauen.

Zudem kritisierte die SPD-Landesvorsitzende den antifeministischen Kurs der AfD scharf, der ein immer wachsendes Problem darstellt. „Die AfD stellt mit ihrer Haltung die Fortschritte der Frauenbewegung infrage und gefährdet die Rechte der Frauen in unserem Land“.

Das Fazit der beiden Gastgeberinnen Sabine Bätzing-Lichtenthäler und Anne Strunk lautet einhellig: „Die Veranstaltung hat einmal mehr gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir gemeinsam für die Rechte der Frauen eintreten und uns für eine gerechtere, gleichberechtigte Gesellschaft einsetzen. Wir dürfen nicht aufhören, für unsere Töchter, Enkelinnen und die kommenden Generationen zu kämpfen, damit Gleichstellung und Gerechtigkeit Realität werden.“ Die Veranstaltung endete mit einem lebhaften Austausch unter den Gästen, die die Gelegenheit nutzten, sich über die diskutierten Themen auszutauschen. Foto: Philip Schimkat