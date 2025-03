PRACHT – Gelungener Seniorenkaffee an Weiberfastnacht

An Weiberfastnacht begrüßten die Vorsitzenden der Kommunalen Vereinigung Pracht, Katja Vogel und Udo Seidler, 20 Senioren aus allen Ortsteilen der Gemeinde Pracht. Es war ein wunderbarer Nachmittag, der voller Freude und Lachen war. Die Teilnehmer kamen in bunten Kostümen, was für eine fröhliche Atmosphäre sorgte.

Die Tische waren reich gedeckt mit leckeren Kuchen und Krapfen, die alle begeistert genossen haben. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an die „Bäckerinnen“. Ein besonderes Highlight war wie immer das Bingo-Spiel, bei dem es tolle Preise zu gewinnen gab.

Die Stimmung war ausgezeichnet. Es gab viele angeregte Gespräche, in denen Erinnerungen und auch aktuelle Themen ausgetauscht wurden. Natürlich informierten Udo Seidler und Katja Vogel die Senioren über die neusten Entwicklungen in der Gemeinde. Der Nachmittag ging wieder einmal zu schnell vorbei und alle waren sich einig, das fröhliche Miteinander müsste wiederholt werden. Der nächste Seniorenkaffee ist am 17.April 2025, an Gründonnerstag geplant. Katja Vogel – Foto: Katja Vogel