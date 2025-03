KOBLENZ – Staatssekretärin verabschiedet die Präsidentin der Bundesanstalt für Gewässerkunde in den Ruhestand

Dr. Birgit Esser leitete seit dem 1. Juli 2016 die Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG). Ihre Amtszeit endete in der vergangenen Woche. Mit einer feierlichen Veranstaltung wurde die Präsidentin der BfG in den Ruhestand verabschiedet.

Kolleginnen und Kollegen, Weggefährtinnen und Weggefährten sowie Vertreterinnen und Vertreter aus Wissenschaft und Politik nutzten die Gelegenheit, ihr für ihre Verdienste zu danken und ihre Amtszeit zu würdigen. Über 130 Gäste kamen zusammen, um gemeinsam mit Dr. Birgit Esser auf das Erreichte zurückzublicken, aber auch einen Blick in die Zukunft der BfG zu werfen. Unter den Gästen der Abschiedsfeier waren zahlreiche Personen des öffentlichen Lebens wie der Koblenzer Bundestagsabgeordnete Dr. Thorsten Rudolph, der Präsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord Wolfgang Treis, der Präsident des Bundesarchivs Prof. Dr. Michael Hollmann und der Präsident der Bundespolizeidirektion Koblenz Gregor Pelzl.

Zu den Teilnehmenden zählten auch die Präsidenten der Hochschule Koblenz und der Universität Koblenz, die unter anderem durch den gemeinsamen Studiengang mit der BfG verbunden sind. „Die enge Zusammenarbeit zwischen der Universität Koblenz, der Hochschule Koblenz und der BfG ermöglicht es uns in der Region einen starken Schwerpunkt im Bereich Wasser zu setzen und dieses Wissen an die nächste Generation weiterzugeben. Hier spreche ich auch im Namen meines Amtskollegen Prof. Dr. Karl Stoffel von der Hochschule Koblenz“, sagte der Präsident der Universität Koblenz, Prof. Dr. Stefan Wehner, bei einem Podiumsgespräch im Rahmen der Abschiedsveranstaltung. „Dank der von Dr. Esser geförderten Zusammenarbeit konnte die Kooperation zwischen unseren Institutionen wachsen – ein nachhaltiger Austausch, der die Region wissenschaftlich stärkt und in die Zukunft trägt.“

Auch Bürgerinnen und Bürger profitieren vom Wirken der BfG

Die Amtszeit von Birgit Esser ist eng mit der positiven Entwicklung an Rhein, Mosel und Lahn verbunden: Während Ihrer Amtszeit stand für die ehemalige BfG-Präsidentin die Vernetzung im Mittelpunkt – mit dem Ziel, Menschen und Interessen an den großen Flüssen zusammenzubringen. Dabei hat sie nicht nur technische und ökologische Aspekte in Einklang gebracht, sondern auch die gesellschaftliche Bedeutung von Gewässern als Ort der Erholung, als Trinkwasserressource und als Lebensraum für Tier und Pflanzen in den Fokus gerückt.

Staatssekretärin Susanne Henckel (BMDV) erklärte dazu in ihrer Ansprache: „Frau Dr. Esser hat sich unermüdlich für die nachhaltige Bewirtschaftung und den Schutz der lebenswichtigen Ressource Wasser eingesetzt. Ihr Engagement, ihre fachliche Kompetenz und ihre visionäre Kraft haben Politik und Gesellschaft gleichermaßen geprägt.“

Reibungsloser Übergang an der BfG-Spitze. Bis zur Neubesetzung übernimmt Dr. Dorothe Herpertz kommissarisch die Leitung der BfG. Foto: BfG Michael Hils