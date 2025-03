WISSEN – Starker Start, schwaches Ende: SSV Wissen unterliegt HSG Römerwall

Am Samstag, den 8. März 2025, empfingen die Damen des SSV Wissen 95 die HSG Römerwall in der Halle der Realschule plus. Nach einer deutlichen Niederlage im Hinspiel war das Ziel klar – eine bessere Leistung vor heimischem Publikum zu zeigen. Das Spiel begann für die Gastgeberinnen holprig.

Schnell geriet Wissen mit 1:4 in Rückstand, doch durch konsequente Deckungsarbeit und schnelles Umschaltspiel kämpfte sich das Team auf ein 4:4 heran. In der Folge konnte Wissen sogar mit einer starken Phase und druckvollem Angriffsspiel eine 10:7-Führung in der 20. Minute herausspielen. Doch erste Probleme in der Abwehr zeigten sich, was Römerwall nutzte, um bis zur Halbzeit auf 10:9 zu verkürzen.

Nach der Pause konnte Wissen nicht an die Leistung der ersten Hälfte anknüpfen. Unsicherheiten und Lücken in der Abwehr ermöglichten es Römerwall, durch präzise Anspiele an den Kreis und eine starke Kreisläuferin die Führung zu übernehmen. Nach 40 Minuten lag Wissen mit 11:14 zurück.

Auch im Angriff lief es nicht rund: Einzelaktionen dominierten das Spiel, während flüssige Kombinationen und das Tempospiel fehlten. In den letzten zehn Minuten versuchte Wissen noch einmal alles, doch hektische Einzelaktionen und überhastete Abschlüsse verhinderten ein Comeback. Die Abwehr blieb anfällig, und die Gäste nutzten ihre Chancen konsequent. Am Ende musste sich Wissen mit einem 17:23 geschlagen geben.

Trotz einer starken Anfangsphase fehlte es dem SSV Wissen an Konstanz und taktischer Disziplin, in der Abwehrarbeit und im Angriffsspiel. Die HSG Römerwall zeigte sich abgeklärter und nutzte die Schwächen der Gastgeberinnen effektiv aus.