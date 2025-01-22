WISSEN – CDU lädt zur Diskussionsveranstaltung „Wie sichern wir Pflege in der Zukunft?“ nach Wissen ein

Unter dem Titel „CDU vor Ort – Wie sichern wir Pflege in der Zukunft?“ laden die CDU-Landtagsabgeordneten Dr. Matthias Reuber und Michael Wäschenbach am Donnerstag, 22. Januar 2026, um 19 Uhr zu einer öffentlichen Diskussionsveranstaltung ins Walzwerk Wissen ein.

Im Mittelpunkt des Abends stehen die Initiativen der CDU-Landtagsfraktion Rheinland-Pfalz in der aktuellen Legislaturperiode sowie die politischen Schwerpunkte für die kommenden Jahre. Ziel ist es, gemeinsam mit Fachkräften, Betroffenen und Interessierten darüber zu sprechen, wie Pflege langfristig gesichert und verbessert werden kann – insbesondere auch im ländlichen Raum.

„Pflege ist eine der zentralen sozialen Fragen unserer Zeit. Gute Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte, eine starke ambulante Versorgung und verlässliche Strukturen vor Ort sind dafür entscheidend“, betonen Reuber und Wäschenbach. Die CDU-Fraktion habe in den vergangenen Jahren zahlreiche Anträge eingebracht, um Pflegekräfte zu entlasten, pflegende Angehörige besser zu unterstützen und die Versorgungssicherheit insbesondere außerhalb der Ballungsräume zu stärken.

Ein weiterer Schwerpunkt liege auf der Digitalisierung in der Pflege, um Dokumentationsaufwand zu reduzieren und Abläufe effizienter zu gestalten. Auch eine umfassende Pflegeoffensive für Rheinland-Pfalz mit Investitionen in Personal, Infrastruktur und Beratung sei Teil der politischen Agenda. Kritisch solle zudem über bestehende Belastungen für Pflegekräfte gesprochen werden, etwa durch Pflichtbeiträge ohne erkennbaren Mehrwert.

Die Veranstaltung versteht sich ausdrücklich als Dialogformat. „Wir wollen nicht nur unsere Ideen vorstellen, sondern vor allem zuhören. Die Erfahrungen aus der Praxis sind unverzichtbar, wenn wir tragfähige Lösungen entwickeln wollen“, so die Abgeordneten. Die Veranstaltung ist öffentlich, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.