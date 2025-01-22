ROTHENBACH – Verkehrsunfall mit Flucht in Rothenbach

Donnerstag, 08. Januar 2026, ereignete sich gegen 17:06 Uhr ein Verkehrsunfall an der B 255 in der Gemarkung Rothenbach. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass ein Verkehrsteilnehmer die B 255 mit seinem Fahrzeug von Rothenbach in Fahrtrichtung Montabaur befuhr. Kurz nach der Abfahrt in die Ortschaft Obersayn kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte einen angrenzenden Zaun. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne weitere Veranlassungen bezüglich des entstandenen Sachschadens zu treffen. Angesichts der aktuellen Witterungsverhältnisse ist es wahrscheinlich, dass der Verursacher bei der Bergung seines Fahrzeugs unterstützt worden sein dürfte. Zeugen, die Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Westerburg zu melden. Quelle Polizei