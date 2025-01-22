GODDERT – Verkehrsunfall auf der L 307 – PKW überschlägt sich

Auf der Landstraße 307 in Höhe der Ortschaft Goddert kam es am Samstag, 10. Januar 2025 gegen 22.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem allein beteiligten PKW. Der PKW befuhr die L 307 aus Fahrtrichtung Selters und kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei den vorherrschenden Witterungsverhältnissen von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Dach quer zur Fahrbahn zu liegen. Beide Insassen wurden leicht verletzt, konnten aber nach ambulanter Behandlung wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. Am PKW entstand Totalschaden, so dass er abgeschleppt werden musste. Zur anschließenden Reinigung der Fahrbahn wurde die Straßenmeisterei hinzugezogen. In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei an alle Fahrer, bei winterlichen Straßenverhältnissen vorausschauend zu fahren, die Geschwindigkeit immer den jeweiligen Witterungsverhältnissen anzupassen und umsichtig zu fahren. Quelle Polizei