PUDERBACH – Gemeinsamer Einsatz für eine lebendige Region – 6. touristisches Netzwerktreffen in Puderbach wurde zum Austausch über aktuelle Themen und Herausforderungen genutzt

Die Thematik „Veranstaltungen und Märkte“ stand im Blickpunkt des 6. touristischen Netzwerktreffens der Wirtschaftsförderung im Landkreis Neuwied mit Kreis-Touristikerin Anja Arenz in Puderbach. Dort nutzten zahlreiche Akteurinnen und Akteure aus Tourismus, Vereinen, Verwaltung und Wirtschaft die Gelegenheit, um sich über aktuelle Themen und Herausforderungen auch über diesen Schwerpunkt hinaus auszutauschen.

Mit einer humorvollen Geschichte, in der sich die Vertreter der zuständigen Abteilungen der Puderbacher Verwaltung selbst augenzwinkernd „auf die Schippe“ nahmen, gelang es, viele Fragen praxisnah zu beantworten und mögliche Hürden im Genehmigungsprozess von Veranstaltungen abzubauen.

Im Anschluss blieb bei Kaffee und Kuchen ausreichend Zeit für persönliche Gespräche. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, um Kontakte zu vertiefen, neue Kooperationen anzubahnen und Ideen für zukünftige Treffen zu entwickeln.

Fazit: Nur durch gemeinsames Engagement kann die Region an Rhein, Wied und Westerwald lebendig und attraktiv bleiben.

Das touristische Netzwerktreffen der Wirtschaftsförderung hat sich in den vergangenen Jahren als feste Plattform für den fachlichen und persönlichen Austausch etabliert. Es bietet den Touristikern aus der Region die Möglichkeit, voneinander zu lernen und gemeinsam die Entwicklung im Fremdenverkehr voranzubringen.