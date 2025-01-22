NEUSTADT – Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Zigarettenautomat Neustadt (Wied)

Samstag kam es im Zeitraum zwischen 00:00 Uhr und 05:00 Uhr zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls aus einem Zigarettenautomaten in Neustadt (Wied) Ortsteil Hombach, in der Rengsdorfer Straße. Durch Unbekannte wurde der Verschluss des Zigarettenautomaten aufgeschnitten und Zigaretten und Bargeld in unbekannter Höhe entwendet. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zum Sachverhalt und zu möglichen Tätern der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle Polizei