ALTENKIRCHEN – Raus aus dem Alltagstrott

50 Kundinnen und Kunden des ambulanten DRK-PflegeServices aus der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld waren zu Gast im DRK-Zentrum in Altenkirchen. In gemütlicher Atmosphäre, bei Kaffee und Kuchen wurde gemeinsam gesungen, geplauscht und gelacht.

Organisiert wurde der Adventskaffee vom DRK-Pflegeteam – allen voran von der stellv. Pflegedienstleitung Renate Mergardt. Auch die Leiterin des Sozialen Services beim DRK – der ambulante Pflegedienst ist ein Teil hiervon -, Anne Schneider, hieß alle Anwesenden herzlich willkommen. Begeistert und zahlreich nahmen die Kundinnen und Kunden die Einladung des DRK-Kreisverbandes an und freuten sich darüber, dem Alltäglichen einige Stunden entfliehen zu können. Ein Großteil der Teilnehmenden kannte sich noch von früher, folglich war die Freude, sich hier noch einmal zu treffen und über vergangene Zeiten austauschen zu können, um so größer.

Da die Seniorinnen und Senioren zumeist selbst nicht mehr mobil sind, wurde ein Fahrdienst vom DRK eingerichtet, welcher die Gäste nach Altenkirchen in den DRK-Lehrsaal und anschließend wieder zurück nach Hause fuhr.