WISSEN – Bürgermeister Neuhoff dankte ukrainischen Frauen für die Eltern-Kind-Gruppe im katholischen Pfarrheim Wissen von 2022 bis 2025

Als nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine Anfang 2022 viele ukrainische Familien nach Deutschland flohen, hat die Verbandsgemeinde Wissen diese u. a. mit der Einrichtung einer Eltern-Kind-Gruppe unterstützt. Die katholische Kirchengemeinde stellte hierfür einen Raum im Pfarrheim zur Verfügung. Jenny Sundermann stand im Auftrag der Verbandsgemeinde den Familien während der gesamten Zeit beratend und mit viel persönlichem Engagement zur Seite. So konnten in den letzten dreieinhalb Jahren viele Familien bei der Betreuung ihrer Kinder unterstützt werden und ein klein wenig Entlastung und Normalität in ihren oftmals schwierigen Alltag gebracht werden. Die Verbandsgemeinde Wissen hat neben dem Café Kiew als einzige ein Betreuungsangebot für ukrainische Kinder eingerichtet. Zeitweise kamen bis zu 20 Kinder täglich hierher. Nachdem die Eltern-Kind-Gruppe nun zum Jahresende aufgelöst wurde, konnte Bürgermeister Berno Neuhoff Jenny Sundermann und den drei Betreuerinnen der ukrainischen Gemeinschaft im Rahmen einer kleinen Feierstunde für ihren Einsatz danken und erhielt im Gegenzug als Dankeschön ein von den Kindern mitgestaltetes Fotobuch als Erinnerung an die zurückliegende Zeit. Den Dank richtete Bürgermeister Berno Neuhoff auch an die katholische Kirchengemeinde Wissen und vor allem an Dechant Martin Kürten für die Bereitstellung des Raumes im Pfarrheim.