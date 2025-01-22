HERDORF – Festliches Neujahrskonzert im Hüttenhaus Herdorf

Mit einem besonderen musikalischen Höhepunkt startet das neue Jahr in Herdorf: Am Sonntag, 18. Januar, um 17 Uhr lädt das Kammerorchester Westerwald-Sieg der Kreismusikschule Altenkirchen zu seinem traditionellen Neujahrskonzert in das Hüttenhaus Herdorf ein. Die Leitung des Orchesters liegt in den bewährten Händen von Natalia Kazakova. Veranstalter des Konzerts ist der Kreis der Kulturfreunde Herdorf.

Neujahrskonzerte haben seit Jahrzehnten einen festen Platz im europäischen Musikleben. Ihren Ursprung fanden sie vor rund 80 Jahren bei den Wiener Philharmonikern, deren Konzerte bis heute Millionen Musikliebhaber begeistern. Seither haben zahlreiche Orchester diese Tradition übernommen und laden ihr Publikum im Januar dazu ein, das neue Jahr mit Musik von besonderer Schönheit und Ausdruckskraft zu begrüßen.

Auch das Kammerorchester der Kreismusikschule Altenkirchen greift diese Tradition erneut mit großer Begeisterung auf. Das Orchester, das sich aus engagierten Musikerinnen und Musikern der Region zusammensetzt, steht für hohe musikalische Qualität und lebendige Interpretationen. Unter der Leitung von Natalia Kazakova erarbeitet das Ensemble regelmäßig anspruchsvolle Programme und erfreut sich bei Konzerten in der Region großer Beliebtheit.

Auf dem rund einstündigen Programm des Neujahrskonzerts stehen einige der beliebtesten Werke des klassischen Orchesterrepertoires. Musik von Antonio Vivaldi, Edvard Grieg und Franz Schubert verspricht ein abwechslungsreiches Konzerterlebnis – von schwungvollen und festlichen Klängen bis hin zu lyrischen und gefühlvollen Momenten. Die ausgewählten Werke eignen sich besonders, um das neue Jahr musikalisch stimmungsvoll zu eröffnen.

Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, Spenden zur Unterstützung der kulturellen Arbeit sind jedoch herzlich willkommen. Musikfreunde aus Herdorf und der gesamten Region sind eingeladen, gemeinsam einen festlichen und klangvollen Start ins Jahr 2026 zu erleben.

Weitere Informationen finden Interessierte unter www.kulturfreunde-herdorf.de und www.kreismusikschuleAK.de.