STADT NEUWIED – REGION – Appell der Stadt Neuwied zum verantwortungsvollen Umgang mit Silvesterfeuerwerk

Der Jahreswechsel ist für viele Bürgerinnen und Bürger ein besonderer Moment. Feuerwerk gehört für einige zum Feiern dazu – zugleich erfordert der Umgang mit Böllern und Raketen Umsicht und Verantwortung. Die Stadt Neuwied appelliert deshalb an alle, Silvesterfeuerwerk rücksichtsvoll und im Rahmen der geltenden Regelungen zu nutzen. Feuerwerk sollte ausschließlich mit ausreichendem Abstand zu Gebäuden, Fahrzeugen und Grünflächen gezündet werden. Auch der Schutz von Menschen, Tieren und der Umwelt muss dabei stets im Blick bleiben.

Oberbürgermeister Jan Einig erinnert an die Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr: „Vergangenes Jahr kam es in der Silvesternacht in Neuwied zu zwei Bränden – darunter der verheerende Brand des Lokschuppens in Engers. Solche Ereignisse zeigen, welche erheblichen Schäden entstehen können. Umso wichtiger ist es, dass wir beim Umgang mit Feuerwerk besonders umsichtig und rücksichtsvoll handeln“, sagt Einig.

Gerade für Kinder, ältere Menschen, Haustiere sowie für Menschen mit besonderen Belastungen stellt Silvesterfeuerwerk eine große Herausforderung dar. Gleichzeitig sind Feuerwehr, Rettungsdienste und Polizei in der Silvesternacht stark gefordert. Rücksichtnahme hilft, Risiken zu minimieren und Einsatzkräfte zu entlasten. Die Stadt bittet außerdem darum, Feuerwerksreste ordnungsgemäß zu entsorgen und öffentliche Flächen sauber zu hinterlassen. Ein verantwortungsvoller Umgang mit Feuerwerk trägt dazu bei, dass alle sicher und gut ins neue Jahr starten können.