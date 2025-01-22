REIFERSCHEID – Illegale Müllablagerung in der Gemarkung Reiferscheid

Die örtliche Ordnungsbehörde wurde über eine Ablagerung von Kartonage einer weihnachtlichen Bescherung informiert. Es waren die Namen Doro, Philip und Paula erkennbar. Die Fundstelle liegt an einem Wirtschaftsweg von der Waldstraße abgehend. Sollten Bürgerinnen oder Bürger Hinweise auf den Verursacher geben können, so wird um Kontaktaufnahme unter 02681-850 gebeten. Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld -Örtliche Ordnungsbehörde-